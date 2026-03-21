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    首頁 > 新竹市

    新竹市府與龍來解約 曾資程憂新竹棒球場面臨更多工程履約爭議

    2026/03/21 16:56 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府與龍來解約後新竹棒球場該如何？市議員曾資程憂恐面臨更多工程履約爭議。（記者洪美秀攝）

    新竹市府與龍來解約後新竹棒球場該如何？市議員曾資程憂恐面臨更多工程履約爭議。（記者洪美秀攝）

    新竹市政府與新竹市立棒球場委外廠商龍來公司解約，棒球場未來轉做基層棒球場練習與賽事之用，也會與職棒球團保持洽談彈性。但市議員曾資程更憂心，解約後，市府恐面臨更多工程履約爭議，高虹安把棒球場挖爛，未來如何面對與廠商的履約與求償？都讓棒球場問題與爭議更加混亂與失序。

    曾資程在臉書發文說，市府目前對棒球場原統包商提出高達4億元的求償，但在未經完整程序下即進行開挖，現場早已遭破壞。過去統包商依據市府檢測報告，向下包商求償4100萬元卻敗訴，相關判決理由在判決書中已有清楚說明，市府向統包商求償，站在民意代表立場，如果市府能求償成功來支付鉅額的改善費用，他樂觀其成，但若統包商引用桃園地方法院判決作為答辯依據。在這樣的背景下，市府求償是否具備法律上的正當性與勝算，令人打上問號。

    他說，高虹安2022年市長選舉時操作「棒球場大秘寶」入主市府，作為重要政治主軸，但至今棒球場仍在履約與瑕疵改善階段，所謂前朝高層疑涉弊端並未見。反倒是高虹安的親信田姓秘書涉入洩密案，加上市府進行大規模開挖，對原採無梁版結構的地下停車場，是否已造成潛在的結構安全風險？未來一旦出現問題，責任如何釐清？保固是否仍具效力？這些攸關公共安全的關鍵問題，市府至今未清楚交代。

    市府今天發布新聞說，與龍來公司合意終止原營運合作關係，未來雙方也會投入基層棒球培訓合作。目前有多個單位對新竹棒球場賽事引薦和營運表達合作意願，同時啟動棒球場轉型策略，維持與職業球團合作的彈性，也會爭取辦理全國性學生聯賽與各級賽事，並開放做為市內學校及培訓隊伍使用。

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