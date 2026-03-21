要求學童肖像權永久授權 竹市府挨轟道歉了

新竹市孩子肖像權要被市府要求永久授權使用？市府的做法已讓家長炸鍋，綠營民代更轟把孩子當宣傳工具。圖為發出同意書的東門國小。（記者洪美秀攝）

首次上稿 10:35

更新時間 10:53 新增市府回應

新竹市家長社群昨晚炸鍋，原因是新竹市府教育處竟要求家長要授權孩子的永久肖像權且範圍涵蓋全球。包括市議員鄭美娟、劉彥伶和曾資程都收到家長陳情抗議，鄭美娟批市府的設計未提供「不同意」選項，更要求家長簽署「永久使用」且「全球適用」之授權條款，這是剝奪孩子權利。曾資程更批市府把孩子當高虹安的宣傳工具，太誇張。

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對此，市府教育處表示，針對東門國小昨天（20日）請導師發放兒童節活動之「影像使用授權同意書」，因文件內容表述有誤，造成家長的疑慮與困擾，校方已向家長們致上誠摯的歉意。目前該校已針對相關內容進行檢視與修正，將於近期重提修訂後的同意書給家長。

鄭美娟說，教育處及學校給家長的同意書在設計上欠缺對家長選擇權與學生肖像權的基本尊重，不僅未提供「不同意」選項，更要求家長簽署「永久使用」且「全球適用」之授權條款，權利讓渡範圍過於廣泛，已超出合理行政使用必要，並非所有家長都願意讓孩子的影像被使用於各類公開場合，尤其在數位時代影像傳播快速，一旦授權無限期且全球使用，將難以回收與控管，對未成年人權益保障顯然不足。她要求同意書應明確區分使用範圍、用途與期間，並提供家長勾選同意與否選項。

曾資程也批孩子不是市府的宣傳工具，肖像權，更不應被模糊處理、甚至被過度擴張使用。他要求涉及未成年人的肖像使用，市府應告知用途、限定使用範圍與期間、提供家長「同意或不同意」的選擇權、尊重孩子本身的意願與感受。教育處與學校的做法在法律上存有疑慮，在倫理上更難被社會接受。

新竹市府要求永久授權使用學生肖像權，讓家長炸鍋。（擷取自網路社群）

新竹市府要求永久授權使用學生肖像權，讓家長炸鍋。（擷取自網路社群）

新竹市府要求永久授權使用學生肖像權，讓家長炸鍋。（擷取自網路社群）

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