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    新竹市府與龍來解約 市議員劉崇顯批高虹安應道歉、局處首長應引咎辭職

    2026/03/20 21:46 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府與龍來解約，市議員劉崇顯批市長高虹安應道歉，局處首長應引咎辭職。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市府與龍來解約，市議員劉崇顯批市長高虹安應道歉，局處首長應引咎辭職。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市府與龍來公司針對新竹市立棒球場合意解約公文3月13日發出，雙方早在今年1月26日的協調會議過後就達成解約共識。市府對解約一事回應明天將發通稿說明。市議員劉崇顯則批，前市府好不容易為竹市催生的職棒球團進駐經營，如今高虹安親手把它趕走了。他要求市長高虹安應向市民及球迷道歉，相關局處長應引咎辭職。

    劉崇顯提到，當初為爭取職棒球團進駐，前市府除努力整修球場以達職業水準，設施上的細節也納入球團意見以利後續營運，即便在試營運驗收過程發現場地施工瑕疵，球團當時也未提出解約要求，前市府針對試營運發現的問題改善後，球員工會還表示，只要按部就班驗收改善，樂見新竹棒球場能在隔年球季啟用，但這一切都被高虹安的政治操作毀了。

    他先前針對龍來解約一事質詢市府時，時任代理市長的邱臣遠第一時間還死不承認，甚至發新聞稿指控民代造謠，如今證實說謊的是邱臣遠，趕走職棒球團的是高虹安，高虹安同意終止合約更代表她深知自己的政治操作，讓市府在相關的法律程序將陷入不利的地位，未免後續敗訴才無能為力的合意解約。

    劉崇顯說，身為市民及棒球迷，對市府與龍來公司解約訊息感到無奈與憤怒，痛批高虹安根本毫無解決市政議題的能力，只會製造更多問題與爛攤子，高虹安應就此事向市民與球迷道歉，主責的局處首長也應負起責任引咎辭職。

    新竹市府與龍來解約，市議員劉崇顯批市長高虹安應道歉，局處首長應引咎辭職。（記者洪美秀攝）

    新竹市府與龍來解約，市議員劉崇顯批市長高虹安應道歉，局處首長應引咎辭職。（記者洪美秀攝）

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