真的解約了！新竹市府與「龍來」解約新竹棒球場公文曝光 球迷心碎了

真的解約了！新竹市府與龍來公司合意解約新竹棒球場公文曝光。以後新竹棒球場將不再是龍來的主場地。（記者洪美秀攝）

台灣棒球近2年在世界12強賽、世界經典棒球賽都引發全台棒球熱潮，但改善近4年還未完成的新竹市立棒球場，傳出新竹市府已與龍來公司合意解約，雙方解約公文今天曝光。球迷除心碎今年恐無法看到職棒賽事，連主場球隊也沒了。對照高虹安正率市府團隊考察東京巨蛋，更顯諷刺。對此，市府暫無回應。

新竹市立棒球場2022年7月重建後，只打了2場職棒賽事就停賽停擺超過近4年，高虹安市府至今還在原地打轉推動球場改善工程，原本將新竹棒球場當成雙主場的龍來公司，也因遲遲無法營運，多次表達想與市府解約，市府不但否認、且稱雙方仍維持合作關係。但市府與龍來公司已合意解約公文今天曝光，市議員楊玲宜先前就抨擊高虹安市府惡搞棒球場，如今連主場球隊也解約不來了，高虹安難以對市民及球迷交代。

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楊玲宜去年12月就收到市府內部吹哨者提供的公文指出，龍來公司早已委託律師行文市府，要求返還500萬元履約保證金，和已投入營運的1068萬投資成本，如今市府與龍來公司解約公文曝光，市府除了對不起球迷，也對不起龍來公司，棒球場改善工程及重啟遙遙無期，加上市府後續還有與先前統包商巨佳的民事求償與刑事訴訟，棒球場3年多來被高虹安市府進行政治操作，除多次挖爛球場，受害的是廣大球迷與市民。

真的解約了！新竹市府與龍來公司合意解約新竹棒球場公文曝光。目前棒球場還在進行改善工程。（記者洪美秀攝）

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