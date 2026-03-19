穿裙長髮舞棍阿北衝清大跳舞 學生：巨城沒開門？

經常穿紅衣及裙子男子跑到清大旺宏圖書館穿堂跳舞。（擷取網路社群）

清華大學旺宏圖書館變私人跳舞館？新竹地區經常穿紅衣紅裙在各公共場所跳舞的男子，今天跳到清大旺宏圖書館的1樓穿堂，不少清大學生認為影響公共空間安寧，還有學生發文說，「今天巨城沒開門？他怎麼跑到清大了？」

清大校方回應，旺宏圖書館是開放的公共場所，校園戶外及部分公共空間是開放場域，一般民眾可進出使用。若相關活動未影響教學、閱覽或師生活動，原則上不會特別干預。但若出現音量過大、影響圖書館使用或校園秩序情形，校方會視狀況由駐警隊勸導與必要管理，維護良好學習環境與校園秩序。

請繼續往下閱讀...

穿女裝、紅衣裙的長髮男子經常出現在新竹地區各公共場所，不管是大馬路邊或是巨城前廣場，前幾天甚至現身台中街頭。他經常放音樂隨興在大街上跳起舞，引來路人及民眾側目，但長髮男子都不以為意，沉浸在個人的表演中，曾多次上新聞媒體版面，新竹人對他並不陌生。

只是這名男子今天又在公共場所跳舞了，場地改成清大校內的旺宏圖書館，引來學生議論，有人說，學校圖書館可以這樣隨便想跳舞就跳舞嗎？一般學生社團要在那裡表演都要申請，這名男子在大庭廣眾下跳舞，有損校風。有人發文說，「今天巨城沒開門嗎？他怎麼跑到清大來了？」、「清大校長要不要也來PK跳一下？」

清大學生發文說，「今天巨城沒開門嗎？他怎麼跑到清大來了？」（擷取網路社群）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法