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    首頁 > 新竹市

    國3南向102K新竹系統3車追撞 2人受傷送醫

    2026/03/19 15:07 記者洪美秀／新竹報導
    國道3號南向102K新竹系統發生3車追撞事故，造成2名男性受傷送醫，車禍事故現場一片狼籍。（新竹市消防局提供）

    國道3號南向102K新竹系統發生3車追撞事故，造成2名男性受傷送醫，車禍事故現場一片狼籍。（新竹市消防局提供）

    國道3號南向102K、新竹系統今天（19日）下午1點多傳出車禍事故，2輛自小客車與1輛緩撞車發生追撞，其中1輛轎車嚴重變形、甚至180度翻覆，有2人四肢受傷骨折，但意識清醒，已送醫救治。

    因這起車禍事故，造成國道中、內線道都被佔用，影響車流，且事故現場一片狼籍，目前車禍事故尚未排除，僅外側車道可通行。至於車禍肇事原因仍待進一步釐清。

    新竹市消防局今天下午獲報國道車禍事故救護案件後，出動2車7人前往現場救護，幸現場無人員受困，不需破壞設備，現場是2台自小客車與1台工程緩撞車發生事故，其中有輛轎車翻覆，造成2人受傷，包括駕駛及乘客，年紀在35至38歲間，傷者意識清楚、但左手臂有骨折情形及四肢疼痛，已送醫救治。

    國道3號南向102K新竹系統發生3車追撞事故，造成2名男性受傷送醫，車禍事故現場一片狼籍。（新竹市消防局提供）

    國道3號南向102K新竹系統發生3車追撞事故，造成2名男性受傷送醫，車禍事故現場一片狼籍。（新竹市消防局提供）

    國道3號南向102K新竹系統發生3車追撞事故，造成2名男性受傷送醫，車禍事故現場一片狼籍。（新竹市消防局提供）

    國道3號南向102K新竹系統發生3車追撞事故，造成2名男性受傷送醫，車禍事故現場一片狼籍。（新竹市消防局提供）

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