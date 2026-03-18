竹市三民國中國際教育 前進紐西蘭體驗毛利文化

走出台灣看見世界！新竹市三民國中今年首發國際教育前進紐西蘭，29名學生體驗毛利文化，更與當地學生一起學習及實作。（圖由學校提供）

讓台灣的學生看見世界！新竹市三民國中今年首發國際教育交流課程前進紐西蘭的Rosehill College，由校長丁淑觀率團及老師李柏毅帶領29名學生，14日到23日展開10天的紐西蘭Rosehill College國際交流學習行程。

丁淑觀說，此次國際交流課程是學生全程入住當地寄宿家庭，且出發前，學生還準備具台灣特色的小禮物送給接待家庭，像是寫有台灣英文字的帆布環保袋及台灣美食名產鳳梨酥等，透過美食分享作為文化交流起點。學生在寄宿家庭中，除要用英語溝通，還可在寄宿家庭體驗紐西蘭在地生活與毛利文化，認識當地文化。

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學生也在紐西蘭的Rosehill College中與當地學伴一起上課，並動手實作和參與所有課程，不管是科學實驗或是體育課，還是戶外教學，都成為學生最寶貴的學習體驗。有學生分享此次國際交流適逢當地重要節日聖派翠克節，他們也參與布置，一起準備各種綠色服飾及參加校園活動，才知道節日的由來，是真實的文化交流與體驗。

丁淑觀說，在人工智慧快速發展時代，知識的學習變得容易，但更重要的是培養理解世界與人互動的能力。透過實際走訪與生活體驗，學生可在不同文化環境中學習觀察、表達與交流。而Rosehill College擁有多元國際學生背景，有日本、印度、泰國、馬來西亞、韓國及中國等國家學生，讓學生可以看見世界，更是精采豐富的國際教育活動。

走出台灣看見世界！新竹市三民國中今年首發國際教育前進紐西蘭，29名學生體驗毛利文化，校長丁淑觀還送給對方台灣的美食特產鳳梨酥。（圖由學校提供）

走出台灣看見世界！新竹市三民國中今年首發國際教育前進紐西蘭，29名學生體驗毛利文化，更直接住到當地的寄宿家庭中。（圖由學校提供）

走出台灣看見世界！新竹市三民國中今年首發國際教育前進紐西蘭，29名學生體驗毛利文化，更與當地學生一起學習及實作。（圖由學校提供）

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