    新竹市

    新竹城市馬拉松驚見貨車闖賽道 議員轟市府：拿跑者安全來賭博

    2025/11/16 22:43 記者洪美秀／新竹報導
    超扯！新竹城市馬拉松驚見貨車闖賽道，新竹市議員劉彥伶轟市府拿跑者安全賭博。（讀者提供）

    超扯！新竹城市馬拉松驚見貨車闖賽道，新竹市議員劉彥伶轟市府拿跑者安全賭博。（讀者提供）

    新竹市府舉辦的新竹城市馬拉松今天舉行，但陸續有跑者在網路社群發文提到，在過程中竟發生超扯、超離譜的事件！就在馬拉松起跑的賽道上竟有貨車闖入，還有拖吊車進賽道內，讓很多跑友都傻眼；市議員劉彥伶也在現場看到拖吊車闖入跑者的賽道，轟市府是拿跑者的安全賭博，要求市府徹底檢討，唯有安全的賽道，才是成功的新竹馬拉松。

    市府教育處表示，新竹城市馬拉松是竹市最大型運動盛事之一，每年都獲跑友正面評價，市府有依規做好交通維持計畫，務求賽事順利圓滿，若有不盡完美之處，會虛心檢討並改進，將吸取今年經驗，讓未來賽事更加圓滿完善。

    不少跑友在社群發文提到當3000名跑者整隊準備起跑時，居然有貨車開進起跑區正中央！這一幕讓跑者全傻眼，這台貨車直接闖入跑者中央，差點開到起跑晶片區，如果不是跑者合力擋下，這台車會一路往前「壓過跑者」往終點線開去。沒想到司機一句話：「不知道有比賽。」讓跑者更納悶，這不是烏龍，是重大公共安全事件，因為起跑前市府竟未封閉道路，導致出現交管空窗期，除凸顯志工與警方銜接失效，大會未在活動前進行清道程序，讓跑者飽受安全威脅。

    劉彥伶說，在跑者賽道中有貨車闖入，除讓跑者身陷險境，更是海內外各大馬拉松賽事中極為罕見且不能接受的失誤；她認為現場指揮機制未能落實交管事宜，導致賽道出現嚴重安全問題，更演變成跑者「肉身」擋車情形。且今天代理市長邱臣遠未到場，若有人員因此受傷，誰來負責？新竹馬拉松不只是行銷活動，更是涉及上萬市民與外地跑者生命的重大公共安全議題，市府不能用跑者的安全來賭博。

    不少跑友在社群發文提到當3000名跑者整隊準備起跑時，居然有貨車開進起跑區正中央。（讀者提供）

    不少跑友在社群發文提到當3000名跑者整隊準備起跑時，居然有貨車開進起跑區正中央。（讀者提供）

