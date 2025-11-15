為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新竹市

    竹市國民黨籍議員陳治雄涉貪解職 欲接棒女兒陳思妤參與預算審查惹議

    2025/11/15 17:04 記者洪美秀／新竹報導
    國民黨涉貪遭解職的新竹市議員陳治雄（右）的女兒陳思妤（左）遭爆料不具議員資格卻參與預算審查？（照片取自陳思妤臉書粉專）

    國民黨涉貪遭解職的新竹市議員陳治雄（右）的女兒陳思妤（左）遭爆料不具議員資格卻參與預算審查？（照片取自陳思妤臉書粉專）

    國民黨新竹市議員陳治雄因詐領助理費判刑定讞並解職，其女兒陳思妤有意接班勤跑基層，除當選竹市黨代表，也以國民黨竹市西區主任名義跑行程，近日陳思妤遭爆不具議員身分卻大剌剌坐在議會黨團辦公室與同黨議員同桌審查市府預算，引發議論。對此，國民黨團總召陳慶齡緩頰，稱陳思妤是以志工身分協助黨團做紀錄，並未提問。

    黨團總召陳慶齡：當志工幫記錄

    國民黨新竹市議員陳治雄因詐領助理費，遭新竹地方法院依貪污治罪條例判刑2年、褫奪公權4年及緩刑5年，陳治雄撤回上訴後已在今年8月初被內政部解除議員職務。

    陳治雄的女兒陳思妤在個人臉書粉專「西區女兒陳思妤」發文稱「預算季開跑，跟著國民黨團一起把關市庫每一分錢，跟著國民黨團的議員們進行預算審查，……」，原貼文有附在議會參與預算審查的照片和貼文，但今天都已下架移除。陳思妤被爆料既不是議員、更非議員助理，陳思妤究竟是以什麼身分和職權，明目張膽出席市議會的預算審查會議？且陳思妤父親陳治雄已解職，為何陳思妤還能大剌剌參與議會黨團的預算審查會議？

    不具名官員指出，過往議員助理或黨團助理只能列席旁聽，更不會提問，但陳女不只列席還直接與其他議員在同張會議桌平起平坐，且翻閱預算書，更在會議中針對預算提問。質疑為何沒有民意授權的人能行使代議士之權？稱市議會沒人管嗎？

    對此，國民黨團總召陳慶齡稱那是黨團的內部預算審查會議，非議會大會，陳思妤是以黨團志工協助做記錄，沒有提問。陳治雄也稱女兒是以學習心態參與黨團會議。

    國民黨涉貪遭解職的新竹市議員陳治雄的女兒陳思妤（中）遭爆料不具議員資格卻參與預算審查？圖為陳思妤與同黨議員參與活動行程情形。（照片取自陳思妤臉書粉專）

    國民黨涉貪遭解職的新竹市議員陳治雄的女兒陳思妤（中）遭爆料不具議員資格卻參與預算審查？圖為陳思妤與同黨議員參與活動行程情形。（照片取自陳思妤臉書粉專）

