    首頁　>　新竹市

    暖助帶兩娃媽媽！竹市女警反遭網友爆拒受理詐騙報案 警所還原始末

    新竹市警察局西門派出所女警暖心助婦人和她的年幼兒女。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市警察局西門派出所女警暖心助婦人和她的年幼兒女。（記者洪美秀翻攝）

    2025/09/13 16:58

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局第一分局西門派出所劉姓女警日前見李姓婦人獨帶2幼子女走路3公里要回家，走累及餓肚子坐在派出所階梯休息，暖心助李婦和子女，購買熱食，貼心照顧小小孩。沒想到竟有網友在Threads發文指稱，今年2月時到派出所要報案被三方詐騙，這名女警竟不給報案，網友傻眼稱，「可能詐騙不是這名女警的專業吧」。

    對此，警方回應，網友因帳戶被警示來報案，當時備勤員警有協助受理案件，但網友講不出為什麼提供帳戶給別人，也未提及到底被詐騙什麼，當下才沒有受理，警方都有說明可確認狀況後再來報案。而劉姓女警當時只是值班員警，並非受理員警，後續網友也未再到派出所報案，並非警方不受理報案。

    有網友在Threads發文指稱，今年2月遭三方詐騙，但新聞報導中助婦人的暖心劉姓女警竟不給報警，並說沒對方銀行帳戶不能報案等；網友有將被詐騙的完整對話紀錄提供給警方，最後仍不給報案。事件已過了半年，網友對這名女警的態度印象深刻，發文裡寫道「可能詐騙案件不是這名女警的專業吧」。

    文章吸引很多人留言，酸這個派出所可惜Google地圖沒開放評價，不能給負評。

    市府社會處說，李姓婦人一家每月領有政府相關補助約3萬元，社會處已結合各界資源，提供李婦3人必要的協助與生活上的物資補給及育兒知能提升等服務。

    相關新聞：
    先生拋家棄妻女 母帶2幼子女流落街頭幸遇警

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    網友發文指控，暖心助婦人上新聞的西門派出所女警，今年2月不受理詐騙案。派出所回應，女警非受理員警，警方也非不受理報案。（擷取自Threads）

    網友發文指控，暖心助婦人上新聞的西門派出所女警，今年2月不受理詐騙案。派出所回應，女警非受理員警，警方也非不受理報案。（擷取自Threads）

