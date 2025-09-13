為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹市5604公車停駛但站牌未告示 議員林盈徹稱香山長輩苦等

    苗栗客運行經新竹市香山區的5604公車路線停駛到11月，但沿線公車站牌卻未告示，僅在網站公告，讓香山長輩苦等不到公車。（記者洪美秀攝）

    2025/09/13 12:51

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市5604公車路線行經香山地區，近期已停駛卻僅在網站上公布，未在公車站牌告知，導致仍有不少長輩在站牌苦等久候公車，市議員林盈徹說，5604公車路線停駛到11月，但公車站牌未張貼告示，部分站牌還留舊版時刻表，導致長輩到公車站，卻等不到公車窘境。

    市府交通處表示，因應5604停駛，教育處已闢駛通學專車，解決學生上放學通勤需求，後續會再與交通部公路局協調恢復5604可行性，維持基本民行。

    林盈徹說，苗栗客運沿竹市中華路行駛，行經中隘、內湖的5801、5807公車，去年4月初曾發生減班，導致等車動輒1小時，鄉親常苦等不到公車，籲市府重視民眾搭車基本權益，但市府交通處總是回應，5801、5807等4個數字的路線屬交通部管轄的公路客運，再加上司機缺工，很多公車路線已出現減班及停駛情況，市府雖提出補助司機薪資、調高合理營運成本，但行經香山區五福路的5604路線還是面臨停駛。

    林盈徹說，高虹安上任後曾對香山居民承諾會以大數據評估各路線班次運量最佳化，更提到如為民眾就醫或日常必要通行的路線班次，會找出最經濟合適的車體大小，以市府預算保障香山民眾基本行的權利，但如今香山居民不僅5604公車停駛到11月，就連平常要出門買菜也因常搭不到公車，更因停駛，香山地區的學生也無法搭公車到市區，香山居民搭乘大眾運輸系統的權益不僅受影響，更全面被犧牲。

    苗栗客運行經新竹市香山區的5604公車路線停駛到11月，但沿線公車站牌卻未告示，市議員林盈徹稱香山長輩苦等不到公車，市府卻束手無策。（記者洪美秀攝）

    苗栗客運行經新竹市香山區的5604公車路線停駛到11月，但沿線公車站牌卻未告示，僅在網站公告，讓香山長輩苦等不到公車。（記者洪美秀攝）

