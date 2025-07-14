「保安隊」誇高虹安施政又扯大秘寶 林志潔：那為何擔心罷免？

新竹雙罷發言人林志潔。（資料照）

2025/07/14 00:39

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批進入三階的24件國民黨立委、新竹市長高虹安罷免將於本月26日舉行投票。反對罷免高虹安的一方組成「保安大隊」，宣稱高虹安在新竹市施政有成，還嘲諷罷免方攻擊她上任後都在「棒球場挖土」發言讓人哭笑不得，因為明明是「民進黨違法亂紀埋大秘寶捅下爛攤子」。對此，新竹雙罷發言人林志潔發聲狠打臉，並反酸「如果政績好棒棒，那幹嘛擔心別人罷免？」

反罷高虹安陣營6月底創立粉專「中央保安隊【對抗惡罷 新竹ALL PASS】」，13日晚間PO文笑林志潔「驚句連發」，「竟然上台大喊『新竹市長高虹安上任後市政內容都在棒球場挖土、把棒球場挖成高爾夫球場，這樣可以嗎？大家一定要出來罷免新竹藍白勢力』，聽了真是哭笑不得，你們違法亂紀埋大秘寶捅下爛攤子，還有臉不准別人揭露這天大弊案？真的拜託，不要再低估新竹人的高智商了好嗎？」保安隊接著稱：「安安市長的政績，從教育、社福、交通、產業創新……城市的進步，方方面面都讓市民有感、無需贅述，不是罷團造謠幾句就能抹煞。」

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對此，林志潔直接到貼文下方留言直球對決，「都已經執政三年，還在繼續消費棒球場？市政成績連續三年都全國倒數，有客觀的數據評比！一有問題就挖球場來救援，自由車場問題無法解決，空橋跳票有鄰損，流標不斷，施政執行率太低，使得補助款被收回，貪污被判重刑使市民蒙羞……人民給過機會，應該好好珍惜，一而再再而三辜負民眾託付，這才是低估新竹人的智慧。」

隨後林志潔在臉書發文，「既然如此忝不知恥誇獎自己施政有成，還點名我，那只好再幫大家複習一下，三年來新竹慘不忍睹的政績倒數。棒球場有什麼違法亂紀，請趕快去地檢署告發，趕快去檢舉讓監察院糾舉彈劾，地檢署每天都可受理告發，監察院也很願意受理檢舉。然後，最重要的，就是請趕快施工履約，讓新竹棒球場和停車場可以運作，現在妳和妳的代理市長是執政者，不是在野監督者，一直在監督前朝，妳是不是時空錯亂？」

林志潔更直言，「如果政績好棒棒，那幹嘛擔心別人罷免？成天羞辱罷團騷擾罷團濫告罷團，對自己政績有信心，就請坦然接受市民評分。反過來說，如果一個縣市首長一直無法以執政者自居，老是時空錯亂在監督前市府，無法承擔起治理城市的責任，那被罷免，不是剛好而已嗎？」

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