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    首頁　>　新竹市

    「護國大遶境」車隊竹市區繞行10公里 沿途民眾揮手打氣

    民眾沿途拿標語高喊「罷免投同意、反共更有力！」（記者蔡彰盛攝）

    民眾沿途拿標語高喊「罷免投同意、反共更有力！」（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/13 17:10

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕由全台31個罷團發起的反共護台「護國大遶境」與民進黨立委王義川「川流不息景象再現」的揪團騎車活動下午到新竹市，民進黨立院黨團總召柯建銘也現身相挺，針對立院日前三讀通過普發現金一萬元，柯建銘說，這絕對違法違憲，藍白用此行為來買票，絕對會被人民唾棄。

    柯建銘指出，憲法規定很清楚，行政院編列預算再送立院審議，編列預算是行政院的權力，憲法六十三條規定更清楚，立院有議決法律案、預算案等及國家其他重要事項之權，這是權力分立原則，哪有藍白自行編列預算自己審預算，這絕對違法違憲，此行為也是侮辱台灣人民，作賤自己。

    新竹市雙罷免總部發言人林志潔指出，最近立院通過普發一萬元現金，這根本是違反憲政分立，之前發放有遇到全球經融風暴或新冠肺炎疫情等不利因素，這次卻是無差別、無條件、不排富，也無規定要消費，對活絡經濟毫無幫助。

    此外，立法院長韓國瑜稱自己在學校念書沒認真上課，當院長後很認真聽質詢，誰認真質詢，誰在打混護航打假球他都聽得很清楚等發言；但王義川指出，韓國瑜是公認中華民國史上最混、程度最差立法院長，韓以前當立委就很少來開會，根本不知道立委跟院長在幹嘛，上任院長後主持會議不照議事規則，整天沒事就休息，韓講這些話就是在吹牛。

    反共護台「護國大遶境」與王義川「川流不息景象再現」的揪團騎車活動下午4點從樹林頭公園出發，繞行市區中正路與中山護和東門圓環，接著會騎進光復路東區，再轉中華路進香山區，最後抵香山天后宮，全長約10公里，沿途吸引許多民眾騎車加入車隊，也有許多民眾沿途向車隊揮手，互喊「大罷免大成功！」

    大繞境車隊在新竹區相當壯觀。（記者蔡彰盛攝）

    大繞境車隊在新竹區相當壯觀。（記者蔡彰盛攝）

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