暑假訂房平台爭議頻傳 消保官提醒訂房注意事項

新竹縣政府消保官辦公室日前召集交通旅遊處、工務處、消防局、警察局進行縣內旅宿業聯合查核。（新竹縣政府提供）

2025/07/12 18:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕暑假旅遊旺季到來，新竹縣政府消保官接獲多起訂房網爭議，消保官陳雅芳提醒民眾，訂房時除應確認業者是否合法外，請注意國外飯店並不適用我國消保法規，如利用第三方訂房平台預定住宿，務必詳閱取消和退款條款，並向飯店官網確認訂房是否成功，以避免消費爭議。

陳雅芳指出，凡國內旅宿業，不論是在國內或國際訂房網站販售，業者均應依照交通部公告的「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規定辦理。另坊間有國內業者透過訂房網站推出比較優惠價格方案，但訂房時附註「不可取消、不可退款」等限制條件，如消費者違反限制條款而取消訂房，業者就會收取相當於總房價的取消費用。

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她強調，這些取消訂房的條款已違反上開定型化契約應記載及不得記載事項，該條款無效。因此，消費者若取消訂房，國內旅宿業者還是必須要以通知退房的日期距離住宿日期的長短，及旅宿預收的定金或總房價，按比例計算退費金額。不過境外訂房網站多會直接刷卡扣款，消費者雖可事後向國內旅宿業者進行消費申訴，但處理上卻需額外耗費心力。

消保官辦公室近日接獲民眾申訴在某國際訂房網預訂泰國一間villa民宿，按網站提供地址前往卻未見民宿，平台客服卻回覆，有聯繫服務供應商但未收到回覆，而該服務供應商已與平台終止合作，全額房費亦已轉入服務供應商帳戶，所以平台無法提供進一步協助，讓消費者非常不滿。

陳雅芳指出，近年來透過第三方訂房網站的消費糾紛愈來愈多，尤其是民宿訂房爭議，民眾常用國際訂房網站包括Agoda、Trivago、Booking.com、Trip.com等，平台總公司設在台灣境外，不受我國法律管轄。這些訂房網雖然都有中文頁面及客服專線，但多數未在台灣設立客服據點或專責人員，消費者撥打的客服專線都轉接到境外，一旦發生消費爭議申訴案件，只能透過子公司或合作業者代收申訴案件。

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