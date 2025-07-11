藍營通過普發現金1萬 竹市議員廖子齊：挖國家的錢搶救藍委

國民黨立委今天在立法院強行通過普發現金1萬的特別條例，新竹市議員廖子齊批是挖國家的錢，搶救藍委的罷免選情。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/07/11 23:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院今天強行通過國民黨所提的普發現金1萬的特別條例三讀案，引發各界評論不一，新竹市議員廖子齊認為，國民黨的舉止是花國家的錢，搶救藍營立委的罷免戰。藍白口口聲聲說去年超徵5000多億，主張要發現金還稅於民。但這5000多億不是全都中央政府的，有許多屬於縣市政府，真正屬於中央的超徵僅有約3757億，國民黨強行通過這項特別條例，就是怕被罷免，挖國家的錢討好選民。

廖子齊說，這5000多億超徵只代表政府實際收到的數字比預期多，但還沒有考慮到政府支出相減後到底是賸餘還是短絀，也沒有扣除掉還債，只從稅收超徵就認定今年有3757億的賸餘可以大撒幣，是在偷換概念騙人。事實上2024年總決算是還完債務賸餘1641億，連要拿去付強化國土安全韌性1500億跟因應美國對等關稅930億都不夠，哪裡有多到能讓藍白花2300億普發現金？

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國家稅收會超徵，解方應從稅收與預算制度的改革進行，例如強化政府稅收預測的能力，結果一向愛把柯文哲最重視財政紀律當招牌的民眾黨，一樣選擇助攻國民黨，普發現金亂花錢，請問這是哪門子的財政紀律？更不要講民眾黨的立委麥玉珍2月才發文說超徵的運用要考慮財政紀律，優先改善國家財務健全，再考慮用在重大公共政策與人民福祉上，結果藍白聯手支持發現金。

她批，這是藍白花國家的錢，要搶救藍營立委，在野黨的良性監督是讓國家更好，如今藍白的監督是見不得國家好。

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