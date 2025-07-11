新竹高工校長與職員宿舍未列文資 民團批市府對宿舍群老屋態度消極

新竹高工校長與職員宿舍經新竹市文化局文資審議委員會評為不具文資價值，文化團體批市府對宿舍群老屋態度消極。圖為校長宿舍。（記者洪美秀攝）

2025/07/11 17:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市文化團體老屋發展處指出，近期市府文資審議委員會將新竹高工的校長與職員老舊宿舍群審議評為不具文資價值，與新竹高商宿舍群也同樣審議評為不具文資價值，凸顯市府對校園宿舍群老屋的保留越來越消極，還稱新竹高工的教職員宿舍群或可改建為新校舍，但校長宿舍為磚造結構好維護，黑瓦屋頂是其時代特色，他們認為應保留，與不同風格的實習工廠老校舍共同述說校史，且可與新竹高中、新竹女中、新竹高商共譜新竹四大中學史。

對此，新竹高工認為，竹工校地只有3公傾多，中間又被自由路橋切開成兩個部分，校舍嚴重不足，為配合教育部增班調科，學生使用教室及實習場域不足更為嚴重，急需興建教學大樓，才能解決學生的受教的環境。而教職員宿舍群長期供予目前住戶使用，因長年未維護保養，大部分都已頹毀嚴重，學校也無經費可維護。

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新竹市文化局說，新竹高工前身是1944年成立的新竹州立新竹工業學校，校園內現存建物都是二戰戰後所建，其中，興建逾50年以上的建物尚有1965年的舊圖書館、1964年的實習處、1959年的校長宿舍及其他1950年代前後建造的職員宿舍。文化局文資委員今年2月辦理文化資產價值評估現勘暨審查會議，普遍認為校長宿舍為1層樓磚造戰後宿舍樣式，斜屋頂覆瓦，建物本身並無特別價值；至於其他職員宿舍，同為一層樓磚造建物，且屋頂已改為鐵皮，建物保存不佳，不具有文資價值，因此不列冊追蹤。

文化局強調，對文資委員所做的專業審議判斷皆予尊重，對校園文化資產的保存工作，也持續關注，包括將新竹高中講堂（校史館）及新竹女中講堂（小禮堂）也陸續指定為市定古蹟，並努力爭取經費進行後續修復工程。

新竹高工校長宿舍。（記者洪美秀攝）

新竹高工職員宿舍。（記者洪美秀攝）

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