高虹安面臨罷免投票 民進黨議員批市政無能與政治操作

藍白刪預算影響地方教育補助，新竹市議會民進黨團批高虹安市府卸責中央。（記者洪美秀攝）

2025/07/11 16:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安面臨26日要被罷免投票的民意檢視，高虹安為挽回施政無能的窘境，近期稱中央教育補助「跳票30億」，對此，民進黨市議員曾資程駁斥高刻意混淆預算程序與事實真相，將中央資源遭藍白聯手刪減的責任推卸給民進黨中央政府，是標準的倒果為因、政治操作，掩飾自身市政無能的行徑。

曾資程說，高虹安所稱的「30億中央教育補助跳票」，實際上是因立法院國民黨與民眾黨聯手刪除、凍結中央總預算所致，加上國會強行通過修法調整財政收支劃分法，挖走中央高達3753億元稅收，造成整體中央財源短缺、補助計畫暫緩。且財劃法修法遭行政院聲請釋憲，大法官尚未完成人事審查，釋憲審查陷入停滯，導致包括教育、交通、社福在內的多項政策資源調度受阻，這才是真正讓補助進度延宕的原因。

請繼續往下閱讀...

他也籲高虹安勿再操弄民意對中央的不信任感，抨擊高虹安市府2年多來，重大政策推不動、重大建設見不到，民眾對未來新竹發展充滿疑慮，這樣的停職市長就讓她下台，籲26日市民站出來投同意罷免，下架無能市長。

議員劉彥伶也說，中央預算被藍白亂刪，但更慘的是，竹市除補助款差點被收回，執行中央補助的計畫也因執行不力，成效不彰，她舉為辦世界壯年運動會獲中央補助的自由車場改建工程，因執行進度落後，教育部體育署差點收回核定的補助經費，如今不僅工程進度落後、工程品質不佳，甚至裁判長試騎過程摔車致使無法辦理世壯運，到現在，更因工程品質無法驗收，把原本的自由車場改成現在無法使用的自由車場，包括自由車場仍見多處積水、車道裂縫與不平整，還有柏油突起、伸縮縫異常、欄杆未施作，甚至司令台下方室內漏水問題，自由車場改善工程有如市府施工執行力的照妖鏡，過去高虹安市府惡整棒球場2年多，導致棒球場至今未改善，如今再搞爛自由車場，把公家經費打水漂，籲市民26日投下罷免同意票，讓市政重上軌道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法