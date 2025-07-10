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    憂台灣從「看不見」變「消失」 竹市議員籲罷免刪凍國防預算藍委

    憂中華民國從「看不見的國家」變「消失的國家」，新竹市議員劉康彥籲同意罷免刪凍國防預算的國民黨立委。（資料照，記者洪美秀攝）

    憂中華民國從「看不見的國家」變「消失的國家」，新竹市議員劉康彥籲同意罷免刪凍國防預算的國民黨立委。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/07/10 22:27

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉康彥今天發文指出，在觀看《看不見的國家》紀錄片後，深感台灣當前的處境比想像中嚴苛，中華民國快從「看不見的國家」變成「消失的國家」。中共國防部發言人前幾天高分貝稱：「台灣是中國的一個省，哪來的什麼國防預算」，對照台灣國防預算遭藍白立委刪凍984億，籲國人提高警覺，26日同意罷免亂刪預算、向中共靠攏的國民黨立委。

    劉康彥提到，中共想侵略台灣的野心未改變，近日更片面破壞現狀，啟用貼近海峽中線的W121航路，替日後利用民航航路隱匿軍事行動、騷擾台灣空防大開方便之門，引起國際對亞太區域安全的關注。中共國防部發言人前幾天高分貝稱：「台灣是中國的一個省，哪來的什麼國防預算！」但中華民國有國防預算，只是今年被國民黨、民眾黨立委大幅刪、減、凍，合計984億元，占原編預算20.6%，是近年最高比例。

    無獨有偶，國民黨立委陳永康等人日前也提案修改《兩岸人民關係條例》第29條，並在修法理由大剌剌地主張：「兩岸目前還是內戰狀態」、「主權事務應予以淡化」，形同讓台海議題變成「中國內部」議題。這個修法，完全迎合中共國防部發言人所謂「台灣是中國的一個省」狂妄說法。當以傅崐萁為首的藍委，風塵僕僕到中國拜會「中國全國政協主席」王滬寧，卻不敢當面捍衛中華民國主權，不願對中共騷擾我國國防的作為表達嚴正抗議，光這點，這群人就不適任「中華民國」立委。

    中華民國台灣正面臨嚴峻的挑戰，如果再不警醒，當國家真的「被消失」，不僅是國名消失，且是民主、自由、多元生活方式跟著被消失。期盼大家靜心思考，同意罷免亂刪、減、凍國防預算的立委，保護中華民國台灣。

    劉康彥發文提到，中共想侵略台灣的野心未改變，中共國防部發言人前幾天高分貝稱：「台灣是中國的一個省，哪來的什麼國防預算！」（取自劉康彥臉書）

    劉康彥發文提到，中共想侵略台灣的野心未改變，中共國防部發言人前幾天高分貝稱：「台灣是中國的一個省，哪來的什麼國防預算！」（取自劉康彥臉書）

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