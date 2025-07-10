鄭正鈐稱LINE被強制登出 林志潔籲向檢方說清楚

立委鄭正鈐稱LINE被官方強制登出，新竹市雙罷免總部發言人林志潔籲鄭向檢方說清楚。（照片取自林志潔臉書）

2025/07/10 20:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐遭新竹雙罷總部發言人林志潔與領銜人戴振博質疑本月8日離開多個LINE群組聊天室，疑涉湮滅證據，已將新事證遞交給台北地檢署，而鄭正鈐辦公室今天也發聲明否認滅證，稱是無故被LINE官方強制登出，已向LINE申訴。對此，林志潔也發文回擊稱，群組內出現某某離開聊天，就是成員的帳號不在了，而不是成員退出群組。帳號不在最常見當然就是自己刪除這個帳號，她認為鄭正鈐應向檢方說清楚，為何會被強制登出。

林志潔說，確實帳號不在也可能是被LINE停權，例如在之前LINE為了協力打詐，清查可疑帳號，把跟詐騙集團有來往或關係密切的帳號停權。再來，使用者更換手機，在數個帳號操作時發生失誤，導致其中某些帳號被登出。最後，也可能是使用人的帳號被盜，導致被其他人刪除或登出。

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她說，假設鄭正鈐沒有自刪帳號，鄭正鈐的帳號也沒有被盜，那就是使用方式有犯罪疑義而遭到停權，或者是鄭正鈐換手機、換帳號發生操作失誤。林志潔也質疑，當鄭正鈐在被告發違反國安法、貪污治罪條例，以及涉嫌包庇暴力討債組織，是否因為有不當使用LINE被停權？或者，是在更換手機、更換LINE帳號時操作失誤？若是這個原因，她要問：在各種違法行為被偵查中，鄭正鈐做這些動作的目的是為什麼？

林志潔強調已盡查證責任，因民眾檢舉，身為告發人，她必須轉呈地檢署，請鄭正鈐好好跟檢方說明。

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