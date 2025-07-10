為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    新竹罷團再舉新事證 質疑鄭正鈐狂刪LINE對話涉嫌滅證

    罷團發言人林志潔與領銜人戴振博拿出鄭正鈐刪除LINE帳號事證。（記者吳昇儒攝）

    罷團發言人林志潔與領銜人戴振博拿出鄭正鈐刪除LINE帳號事證。（記者吳昇儒攝）

    2025/07/10 12:21

    〔記者吳昇儒／台北報導〕罷免國民黨立委鄭正鈐團隊「新竹雙罷」指控鄭收受中國製競選物資，赴香港籌款存資金，罷團8日赴台北地檢署補提新證據。沒想到新證據曝光後，罷團當日下午就接獲情資顯示，鄭正鈐突然大量刪除自己的LINE帳號，就連新竹區黨部的群組也跟著退出，懷疑鄭有滅證意圖，故趕緊將該新事證送至北檢，請調查人員即時保存證據。

    「新竹雙罷」發言人林志潔指出，8日提出證據時，當日下午鄭正鈐就退出多個LINE群組，而群組是非常重要的動員工具，但鄭卻在關鍵時刻，選擇離開群組。且退出群組的模式，經罷團測試，鄭正鈐是選擇刪除自身的LINE帳號，也間接證實他本人使用多個LINE帳號。

    且經調查，鄭正鈐連新竹區黨部的群組，也顯示離開，高度懷疑他已經開始滅證；因依刑事訴訟法規定，告發人沒有權力聲請保全證據，但可以遞交物證，呼籲檢調作證據的保全。

    新竹雙罷領銜人戴振博也表示，鄭正鈐委員在罷團提供新證據當日下午，就刪除LINE帳號，捨棄到新竹的大、小群組宣傳機會，顯見有高度滅證的動作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新竹市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播