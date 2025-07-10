竹市府公佈好學成果 議員劉彥伶酸自嗨：難掩飾教育評比墊底

新竹市府日前公佈新竹好學成果，市議員劉彥伶酸市府自嗨難掩飾教育評比墊底慘況，其中自由車場的整修至今無法驗收，更讓選手氣憤不已。（資料照）

2025/07/10 12:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安26日要面臨市民罷免投票檢視，而市府本週起接連開多場記者會宣傳施政成效，前天以教育為主宣傳「新竹好學」績效，並提出8大項教育成果。但遭市議員劉彥伶打臉稱，市府所提的教育績效只是再次顯示市府僅有「延續性」的政策，無法改變執政近3年的教育施政績效不彰、教育評比墊底以及中央補助款遭到收回等施政窘境。

劉彥伶說，市府記者會上以南華國中為例，說明教育資源分配較為公平。然而，過去前市府推動的教育建設更為全面，像是班班有冷氣、新校園運動等，兼顧全市的學生學習權益，屬「全面推動」而非僅是點綴式的施政。市府所提的通學步道工程，也是前市府就執行推動的「延續性」政策，依循中央內政部國土署的人本交通政策推動，但卻屢屢發生施工品質深受師生與家長的疑慮，更傳出施工過程更因規劃不善，讓師生人車爭道或是走在鐵板路上就學，甚至發生臨時通道的護欄被風吹到險些壓傷師生的離譜校安事件。

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體育方面「自由車場」的工程遙遙無期，無法辦理世壯運，更發生裁判長試騎摔傷的憾事；市立田徑場未完成認證，影響運動選手權益；香山田徑場更發生中央補助經費3500萬被收回的問題，香山地區居民依然無良好的運動環境。代理教師完整聘期與年資提敘均為配合中央教育部修法以及代理教師工會長年爭取所致，市府不僅整整落後鄰近新竹縣將近2年才實施，整體推動更是慢半拍。

更諷刺的是，市府聲稱「新竹好學」，但不僅現任教育處長是被監察院彈劾送公懲會，教育處更被監察院糾正，而市長高虹安更因涉貪停職，教育成績從去年全國倒數第二，淪落到今年「最後一名」，更是全國「唯二」未及格的縣市。

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