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    李健儀手繪游錫堃肖像畫 將典藏立法院

    肖像畫作權威畫家李健儀在「佛陀問病圖」壁畫爭議事件翻篇後，再創藝術顛峰，其手繪立法院卸任院長游錫堃的肖像畫已完成，預計年底典藏在立法院。（記者洪美秀攝）

    肖像畫作權威畫家李健儀在「佛陀問病圖」壁畫爭議事件翻篇後，再創藝術顛峰，其手繪立法院卸任院長游錫堃的肖像畫已完成，預計年底典藏在立法院。（記者洪美秀攝）

    2025/07/09 16:35

    〔記者洪美秀／新竹報導〕今年初因嘉義大林慈濟醫院「佛陀問病圖」壁畫疑遭偷圖盜畫而聲名大噪的畫家李健儀，近期為已退任的立法院長游錫堃完成院長肖像畫，這是他30年前為游錫堃畫巨幅選舉畫像後，第二度為游錫堃留下肖像畫，這幅肖像畫作已完成，游錫堃都讚不絕口，這幅院長肖象畫預計年底前會典藏立法院。

    李健儀說，「佛陀問病圖」壁畫事件過後沒多久，他接到游錫堃的電話，詢問他能否為其畫要掛在立法院歷任院長的肖像畫作，而他與游錫堃的緣份，除同是宜蘭人，早在30多歲時，就曾為游錫堃的選舉總部畫巨幅競選看板。

    2年前從玄奘大學藝術設計學院院長退休，李健儀40多年來畫過的肖像作品，除有醫生、銀行家及企業家和富商，更畫過藝人林青霞、胡茵夢，而政治人物包括李登輝、呂秀蓮、陳水扁、謝深山、施茂林，也有作家金庸、村上春樹、川端康成、瓊瑤、張大春、蘇偉貞、張愛玲、沈從文等50多人。

    肖像畫作權威畫家李健儀在「佛陀問病圖」壁畫爭議事件翻篇後，再創藝術顛峰，其手繪立法院卸任院長游錫堃的肖像畫已完成，預計年底典藏在立法院。（記者洪美秀攝）

    肖像畫作權威畫家李健儀在「佛陀問病圖」壁畫爭議事件翻篇後，再創藝術顛峰，其手繪立法院卸任院長游錫堃的肖像畫已完成，預計年底典藏在立法院。（記者洪美秀攝）

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