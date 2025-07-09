竹市明湖里市民活動中心新建花2900萬 被質疑公帑獨厚特定里

新竹市明湖里市民活動中心新建工程上週舉行動工典禮，但有讀者投訴稱花2900萬市款公帑在同個里內重複蓋活動中心，質疑獨厚特定里，是為綁樁之用。 （新竹市府提供）

2025/07/09 13:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府上週舉行明湖里市民活動中心新建工程動工典禮，但有讀者投訴稱竹市民集會所、活動中心好不容易收歸公有管理數年，但市府不思檢討整合現有空間、使用率，卻浪費市款公帑在同一個里內重複蓋活動中心，不僅是資源浪費，更質疑是獨厚特定的里別，市府花2900萬蓋一座新活動中心，對其他遲未有活動中心的里民來說情何以堪？難道其他里的居民就不需要市民活動中心嗎？質疑市府是為特定里行選舉綁樁之實。

對此，市府民政處表示，有關民眾投訴提及的集會場所是花園新城活動中心，而該中心興建經費由地方居民集資、募款而成，長期以來作為社區集會與地方信仰（福德宮）的重要場域。除作為選務單位投開票所，也舉辦端午節、中秋節、尾牙等各類傳統節慶活動，但長期由柴橋里所使用，而明湖里這幾年因鄰近竹科園區，人口數大增，目前已有6200多人，卻無一處市民活動中心，過去長期要借其他公有環境辦活動，市府在民代及里民期盼下，終於找到一處公有地蓋活動中心，未來也會做為長照據點及長輩共餐食堂，皆為市民可使用。未來會持續檢討公共空間整合與使用效益，提升資源配置與運用效率，以回應市民多元且日益成長的公共服務需求。

請繼續往下閱讀...

讀者投訴稱明湖里市民活動中心的新建案不僅沒公平正義（公產獨厚團體使用問題、公產私有收費問題），更未善用公有資源，市府不思檢討解決，卻又花公帑蓋一座新的活動中心，質疑是為選舉綁樁之用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法