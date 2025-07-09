鄭正鈐欠款案開庭律師要求不得旁聽 林志潔：典型別人的孩子死不完

國民黨新竹市立委鄭正鈐因欠款遭法院判應歸還，其律師卻要求不得旁聽。對此，新竹市雙罷免總部發言人林志潔批鄭是典型別人的孩子死不完。（資料照）

2025/07/09 13:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐因欠款遭法院判應歸還，鄭正鈐上訴高院後律師竟要求不得旁聽。對此，新竹市雙罷發言人、法律學者林志潔稱，法庭審判除涉及國家機密、企業秘密、性隱私或兒少保護等事項，都要用公開方式進行，這是為彰顯審判的公開公正。但是法庭公開審判和法庭直播審判，是兩件完全不一樣的事。鄭正鈐面對自己的官司審理，就是典型別人的孩子死不完的態度。

林志潔說，法庭內的人包括法官、國民法官、檢察官、被告、辯護人、律師、原告、證人、被害人、法院行政同仁甚至旁聽民眾而言，隱私干擾的程度不一，世界各先進國家，連法庭審理的內容要被部分轉播，都非常小心，我國在沒有完善配套措施下，就提案要求審判要直接、立刻、現場無秒差的直播，當然會讓所有法律人和專家跳腳，這就是在上週相關立法在通過時，有10幾個團體站出來反對粗糙立法，認為這種直播制度會傷害被害人隱私，影響審理公平性的原因。

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但這樣的法庭直播卻被藍白立委強推通過，林志潔說，更可惡的，別人的孩子死不完，事情換到自己身上完全雙標。鄭正鈐債台高築，付不出信用卡費、管理費、各種向民眾或金融機構借錢的欠款，捲入包庇組織犯罪、地下錢莊、中資介選、侵占公益款等狀況。而他欠債1500萬的民事債務案件，又欠錢不還，竟要求法官閉門審理，把旁聽者趕走，直接被法官反問：你們不是要推法庭直播嗎？民事糾紛，身為欠錢的被告，鄭正鈐連普通公開審理都不願意，卻去推動法庭直播，要求刑事被害人要在直播上陳述被害經過，其立法之無知無恥無專業，可見一斑。籲市民罷免這樣債務爆表、沒有能力也沒有專業的立委，讓他專心去打官司和還錢。

國民黨新竹市立委鄭正鈐因欠款遭法院判應歸還，其律師卻要求不得旁聽。照片為鄭正鈐受訪情形。（資料照）

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