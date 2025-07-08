竹市南寮泳池關閉4水道惹民怨 市府：救生員不夠

新竹市南寮游泳池竟在暑假期間玩水時段關閉4水道，引發市民抱怨。（照片取自南寮游泳池粉專）

2025/07/08 18:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市讀者投訴指稱，位在南寮焚化廠旁的南寮游泳池近日在網路臉書粉專公告將關閉一半的水道，理由竟然是沒有足夠的救生人員。環保局表示，已透過多元管道積極徵聘救生人員。

讀者抨擊，現在正是夏天戲水及練習游泳的最佳時刻，但市府居然用此理由關閉4個水道，且隻字未提何時可以恢復正常水道，並稱是教育部的規定，還以招聘不到救生員當做封閉水道的理由，這叫想游泳的市民如何親水？市府把自己市政怠惰卻要市民買單，抨擊難怪市府的滿意度民調會連3年倒數，因為市府根本不是以市民福利為出發點，而是以市府方便不做事為考量，實在離譜及誇張。

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新竹市環保局表示，針對近期南寮溫水游泳池部分時段暫時封閉水道情形，因救生員人力不足，且適逢暑假期間，市內多處場館同步辦理各式暑期游泳課程及活動，導致救生人力招募更加吃緊。

環保局表示，儘管已透過多元管道積極徵聘救生人員，仍有部分時段無法達到教育部《游泳池管理規範》第8條所定之救生員配置標準。為維護泳客安全及配合法規規定，南寮溫水游泳池僅於暑假期間開放部分水道，針對部分時段採取暫時封閉部分水道所造成的不便，深感抱歉，並請市民體諒。

新竹市南寮游泳池竟在暑假期間玩水時段關閉4水道，引發市民抱怨。（照片取自南寮游泳池粉專）

新竹市南寮游泳池竟在暑假期間玩水時段關閉4水道，引發市民抱怨。（照片取自南寮游泳池粉專）

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