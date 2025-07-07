為什麼要罷免鄭正鈐？ 非選舉公報述說罷鄭10大理由

為什麼要罷免鄭正鈐？由資深媒體人馮光遠等人發行的非選舉公報，內容述說罷免鄭正鈐的10大理由。（記者洪美秀翻攝）

2025/07/07 22:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕全台大罷免第一波26日罷免投票，有24名國民黨立委及涉貪停職的新竹市長高虹安要面臨選民的罷免檢視，由資深媒體人馮光遠及網路媒體《沃草》授權的《大罷免大成功「非」選舉公報》行動今天上線，其中新竹市立委鄭正鈐也在列，並有「為什麼要罷免鄭正鈐？」的十大理由，邀市民來了解罷免的理由，同時26日要出門投票，一起完成大罷免大成功的最後一哩路。

在非選舉公報檔案中，「為什麼要罷免鄭正鈐？」的十大理由也曝光，包括赴中見統戰頭子王滬寧、新竹立委卻刪竹科預算、挺國會擴權法案、挺惡法礙人民罷免、挺惡法癱瘓憲法法庭、挺惡法推掏空國庫、挺刪總預算架空政府、與非法吸金集團往來、議員任內提議新竹獨立、問政內容乏善可陳。想要了解非選舉公報內容，可洽網址：https://reurl.cc/Rkdll9。

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在此非選舉公報中罷免鄭正鈐的十大罷免理由都是外界對鄭正鈐的質疑，而新竹市雙罷免總部發言人林志潔也將與領銜人戴振博，預定明天（8日）到台北地檢署提交鄭正鈐中資介入選舉證據，請求保全。是否有中資介選？林志潔也籲鄭正鈐說清楚。尤其鄭正鈐至今尚未清楚說明是否有中資介入選舉，如此迴避檢視，也請市民看清楚。明天除會提交相關證據，也會說明聲請調查事項，號召市民26日出門投同意罷免票，讓新竹重開機，讓國會正常運作。

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