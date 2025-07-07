新竹縣、市府派遣人力與機具 支援嘉義市災後復原

竹市府派遣人力與機具支援嘉義市災後復原。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/07 17:56

〔記者蔡彰盛、黃美珠／新竹報導〕颱風「丹娜絲」昨天深夜於嘉義縣布袋登陸，成為今年第一個登陸台灣的颱風，也是有紀錄以來首次以中颱登陸嘉義的颱風。丹娜絲雖於已解除海陸警報，但已造成嘉義市多處災情。新竹縣、市政府在接獲嘉義市政府請求後，今立即派遣人員及相關機具南下支援，展現跨縣市的互助精神，力求在最短時間內幫助恢復嘉市基礎設施和市容。

「同島一命！天災面前，沒有人是局外人！」市府表示，因丹娜絲颱風肆虐嘉南地區，造成嘉義市多處傳出災情，尤其市區道路破損、建物毀損及路樹倒塌極需支援，在確認竹市的災情穩定後，竹市府今日下午與嘉義市政府取得聯繫，除了表達慰問與關懷外，並承諾全力支援嘉義市災後重建工作，竹市在今日中午解除應變中心開設後，迅速盤點可用的救災資源，立即派遣人力與器具前往災情嚴重的嘉義地區，展現跨縣市的互助精神，協助進行災後復原工作。

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市府表示，因應嘉義地區近日豪雨成災，竹市府積極協助救災，統籌調度工務處救災機具，並於今日下午4點完成第一波整備作業。此次派遣的機具包括卡車2部、山貓1部、人員4名，主要用於災後道路搶通、環境復原等任務，為求有效支援災區，市府責成消防局密切關注嘉義市災情，並與嘉義市府保持聯繫，隨時掌握最新需求。除了今日出動的第一波機具，後續也將視災區情況，持續調派人力、車輛及相關裝備南下，提供必要的協助，期盼能為嘉義市災區復原工作貢獻一份心力，讓民眾早日恢復正常生活。

新竹縣政府消防局今天下午立刻派遣新竹縣特種搜救隊，南下跨區支援嘉義市進行災後救援。

消防局長陳中振説，新竹縣這波總共出動20名人員，包括12名消防人員與8名義消特搜隊成員，全體均接受過山域、水域以及都市型災害應變等的專業訓練，並配備完整個人防護裝備與救援器材。

特搜隊今天下午集結後隨即出發，20人攜帶鏈鋸、圓盤切割器、軍刀鋸、抽水機等多項救災裝備，預計跟嘉義市消防局密切協力，執行淹水排除、道路障礙物清除及危險鐵皮拆除等任務。

消防局也已完成後備人力整備，將依實際需求滾動式派遣後續支援人力，隨時投入救援行列。

此外，新竹縣政府工務處也幫忙調派包含司機在內的山貓、吊卡車以及抓斗車各2組的重型機具同行南下救災，以協助嘉義市政府執行災後災區的清理和重建。

新竹縣特搜隊今天下午整裝南下嘉義投入災後救援工作。（竹縣府消防局提供）

協助嘉義市風災後的救援工作，新竹縣政府消防局今天下午派出20名特搜人員南下幫忙。（竹縣府消防局提供）

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