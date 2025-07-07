大罷免投票剩不到20天！ 小笠原欣幸揭勝負關鍵：重點觀察1族群

小笠原欣幸提出自己對這次大罷免的分析，並揭罷免投票勝負關鍵與接下來的觀察重點。（資料照）

2025/07/07 18:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免挺進第三階段，罷團和民進黨如火如荼展開催票行動，面臨罷免危機的國民黨與料將受到衝擊的民眾黨則積極宣傳反罷免。距離7月26日首批24件藍委罷免案投票剩下不到20天，對台灣政治有深入觀察與見解的日本學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸今天（7日）提出自己對這次大罷免的分析，並揭罷免投票勝負關鍵與接下來的觀察重點。

小笠原今天在臉書發文分享自己對於這次大罷免相關民調的分析，首先提到台灣選民對罷免的態度。他認為，這次面臨罷免危機的藍委所在選區有不少可以說是泛藍選區，國民黨基本盤較強，「依照『政治常識』，罷免投票成功的機率原本不高，然而，支持罷免的選民的投票意願被視為高於反對罷免的選民，因此投票結果難以預測。此外，對執政黨支持者而言，如果『罷免少於6位』是失敗的危機感一直強烈，部分在野黨支持者則認為，即使罷免投票通過，只要在接下來的補選中保住席次即可，因此支持者和反對者對罷免投票的熱情存在差異。」

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他接著談決定罷免投票勝負的因素，「宏觀台灣民意格局，M型兩極化結構正在強化，賴總統支持不支持勢均力敵，朝野支持率也呈現僵局，雙方均缺乏決定性因素。微觀個別選區，M型結構的哪一側將佔上風仍有不確定性。回顧以往的民調，如果將罷免投票勝負因素簡單化，只提一個因素的話，可以說支持罷免的一方將重點放在「罷免親中派立委」的論點上是較有利的，至於反罷一方則將重點放在『透過罷免手段推翻去年選舉結果是錯誤』的論點上，可以說是較有利的。當然，能否對對手的論點提出有說服力的反駁也是關鍵。」

小笠原指出，現在他看到的民調顯示，到目前為止民意多數對罷免消極或有疑慮，但在個別選區，罷免團體活動比較積極，國民黨則較為被動，「國民黨當初提出了『以罷制罷』的策略，但倉促反制卻發生連署書偽造案，成為重大失誤，導致針對民進黨立委的罷免案為零，這對國民黨造成了負面心理衝擊，也為罷免團體提供了動力。此後，國民黨試圖透過動員各自立委的後援會來提高支持者投票積極性，打算逆轉情勢。由於民進黨支持者對罷免案的立場已趨明確，因此在最後階段，觀察重點將轉向國民黨支持者的投票意願能否顯著提升。」

他直言，對綠營而言，最好的情況就是把罷免成功數字提高到兩位數，即10席以上，這樣在之後舉行的補選，才有希望贏下來，也會點燃重新獲得立院過半數的期許；反之，若被罷藍委不到6席，就是非常嚴重的挫敗。對藍營來說，最好就是沒有一個被罷掉，次之則是將被罷人數壓在5人以下，這樣也能算是「實質勝利」，如果被罷免6人以上，藍營就需要緊急檢討其策略了。

小笠原接著提到與藍營站在同一陣線反罷免的民眾黨，由於現在的白營8席立委皆為不分區，無法被罷免，支持者助攻藍營的意識相對淡薄，不過藍營席次若減少太多，讓綠營重獲立院過半席次，白營8席價值會大幅降低，因此對白營而言，支持藍營符合他們的利益。

最後他表示，「如果罷免成功的話，未來將由哪些人選來競選補選，成為各政陣營內部高度敏感的議題。民進黨、國民黨皆傾向回避討論，避免影響到罷免投票。儘管如此，關於罷免後可能出現的情況，傳言也難免流傳。由於每個選區情況差異甚大，未來發展充滿不確定性。整體而言，台灣政治正處於摸索之中逐步前進。」

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