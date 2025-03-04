新竹果菜市場收公共設施維護費48萬 攤商炸鍋批搶錢

新竹市農產運銷公司變相收公共設施維護費48萬讓攤商炸鍋，市府：維護市場公平競爭環境，只有新承租攤位才需繳。（記者洪美秀攝）

2025/03/04 19:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府產發處轄下的農產運銷公司近期經董事會通過，將恢復收取新承租攤商48萬元的公共設施維護費，因事前未與攤商溝通，讓部分有意承租的攤商炸鍋，直批市府搶錢，且公共設維護費也無明細，認為市府將經營成本轉嫁到攤商，讓攤商難接受。

對此，市府產發處表示，新竹農產運銷公司在113年第四次董監事會議中，正式通過恢復新承租攤商48萬元的公共設施維護費用，目的是要維護市場公平競爭環境，確保市場永續發展。

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收到攤商陳情的市議員劉康彥也說，他上週得知此訊息就邀集公會與攤商代表拜會代理市長邱臣遠，並當面向邱臣遠反映，向攤商收取48萬「公共設施維護費」，不應該是農產運銷公司「開源」的最佳方式，盼市府暫緩。當時邱臣遠允諾會請農產運銷公司善盡溝通與評估。如今市府仍執意收取48萬元的費用，恐釀攤商更多不滿。

新竹農產運銷公司說明，因部分原承銷人在退休或不再經營時，將承銷攤位私下轉售，已影響市場秩序與公平性，為確保市場經營權回歸公開透明機制，未來當原承銷人終止合約時，承銷位置將歸還公司，農產運銷公司會以公平公正方式公開招租，確保市場競爭機制健全。

此次恢復收取48萬元的公共設施維護費，是依據民國80年市場自舊址（現為中正市場）遷移到經國路現址時所訂定的管理原則。當時新承銷人必須繳納48萬元管理費，而既有承銷人則依原市場經營年資，按比例繳納不同金額的公共設施維護費，確保市場公平性與合理分攤維護成本。

因審計單位15年前就多次來函建議，新竹農產運銷公司過去30多年未曾調漲攤位租金，影響市場財務平衡。此次恢復徵收公共設施維護費，並非新增額外費用，而是為確保市場永續經營及維護市場環境的必要措施。凡承銷攤商繼承過戶或歸還使用權者，皆無須支付該筆費用。

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