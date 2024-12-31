備戰2026？新竹市民進黨議員陳建名、楊玲宜招兵買馬

因應2026年選舉，民進黨新竹市議會民進黨團總召陳建名（左）、市議員楊玲宜（右）提前調整戰力、招兵買馬。（資料照）

2024/12/31 20:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕因應2026年選舉，民進黨新竹市議會民進黨團總召陳建名、市議員楊玲宜提前調整戰力、招兵買馬，陳建名為加強影音傳播近期發出徵才令，楊玲宜也邀請前市長林智堅任內選戰大將倪冠勛加入團隊擔任辦公室主任，積極扎根基層，期盼民進黨能重新贏回執政權。

陳建名擴大徵才，包括社群影音專員和組織經營管理人員共2人，負責社群平台及媒體經營管理，拍攝、剪輯影片，也號召對公共事務有興趣的青年加入，擔任組織經營管理者，協助陳情案件聯繫接洽，掌握市政議題、應變處理地方事務。這被解讀有意擴大服務層面，及備戰2026年地方選舉。

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市議員楊玲宜過去擔任前市長林智堅辦公室主任，元月2日起也邀請林智堅任內民政處長及果菜市場總經理倪冠勛加入服務團隊，擔任辦公室主任，同樣被解讀是為2026年積極備戰，更是民進黨提前布局的徵兆。

對此，陳建名與楊玲宜都說，是為擴大服務層面及擴展民進黨的同溫層，尤其看到民眾黨執政下的新竹市日漸失去城市光榮，期透過新血加入展現新氣象，歡迎有志於公共服務的年輕人一起來服務，找回新竹市的驕傲與光榮感。

民進黨新竹市議員楊玲宜邀請前市長林智堅團隊選戰大將倪冠勛（右）加入服務團隊，擔任辦公室主任。（擷取自倪冠勛臉書）

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