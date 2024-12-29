竹市新增250輛YouBike 學生怨建功高中停車柱不足

新竹市今年剛新增250輛YouBike自行車，但建功高中學生及家長怨建功高中站的停車柱不足，經市議員劉彥伶與家長陳情後，市府已新增15個停車柱，紓解租借還需求。（照片取自劉彥伶臉書）

2024/12/29 22:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府前天才宣佈新增250輛YouBike，並新增建華國中站點，但市議員劉彥伶說，接獲建功高中家長和學生反映，因建功高中位在建功二路上，一旁有馬偕兒童醫院，常出現自行車數不足及停車柱不夠情形，有時學生因趕不上公車騎YouBike上學，卻發現無停車柱，或下課時沒有車可租借，讓學生通勤很不方便。

竹市府：新增15個停車柱

對此，市府指出，已積極協調並將該站點增加15柱到47柱，後續也已編列預算，持續擴充市區站點與車輛。

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新竹市從2016年引進YouBike後，去年已全面升級YouBike 2.0系統，目前已建置104站，最新一站是位在建華國中的站點，但仍有不少民眾仍反映，市區熱門站點仍不時會遇到借不到車的問題。

市府交通處指出，建功高中原設置32柱YouBike車柱，配合建功公園改善工程暫停營運，市府接獲家長及議員陳情反映後，已協調工務處同意先行進場安裝YouBike，並在日前完成設置，將原本32個停車柱增加到47柱，希望藉此紓解學生放學後借還車的需求。

另114年度也編列1000萬元預算，將再增10站及增購100輛電輔車、230輛一般車，提升公共運輸服務，確保市政更貼近民眾需求。

劉彥伶說，接獲家長陳情，指建功高中的YouBike數量不夠，公車又擠不上去，造成學生放學常需要步行超久到火車站附近，通勤困難。另外，也有其他家長反映先前曾接過YouBike委外調查電話，問什麼地方最常遇到沒車，即使反映「建功高中站」，之後也似乎沒效果。

劉彥伶說，經與交通處會勘後，因配合建功公園改善工程，請施工單位留設空間，增加車柱與車輛，並在工程還未完工前先以補車輛的方式進行。並已新增15個停車柱，紓解租借停車問題。

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