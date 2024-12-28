不忍出席台達電替代役男告別式 清大副校長種「台灣毛柿」追思

台達電清大彭姓研發替代役男離世，清大副校長簡禎富率研究室成員在清交小徑種下「台灣毛柿」，寓意「台灣沒事」。（照片取自簡禎富臉書）

2024/12/28 23:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕台達電台北內湖總部25歲彭姓清大碩士研發替代役男告別式今天舉行，曾是彭生指導教授的清大副校長簡禎富悲痛萬分，率研究室同仁到清交小徑種下「台灣毛柿」，寓意「台灣沒事」，永懷彭生為台灣半導體科技曾作出的貢獻，也期許毛柿順利長大成樹。

簡禎富今天在臉書感性發文說，「請恕愚師不忍參加告別式」，選在這天與DALab清華大學決策分析研究室伙伴們，一起在彭生曾就讀的2所母校，交大及清大之間的小徑種下台灣原生種樹苗「台灣毛柿」，寓意「台灣沒事」，祈願彭生「魂歸梅竹、無罣無礙」，也祝願大家平安吉祥。

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據悉，彭生畢業於交通大學工業工程與管理系，錄取清華大學工業工程與工程管理所，在學期間多次獲獎，包括獲得2022年ISQM Makalot Academia Industry Collaboration Award，有關「多標籤分類貝氏推論」的研究成果今年更登上國際智慧製造期刊。

彭生的研究被簡禎富盛讚解決重要半導體智慧製造問題，成功導入產業創造具體價值。他一度鼓勵並願意推薦彭生繼續進修攻讀博士，為台灣半導體產業進一步做出貢獻，但彭生為養家、減輕父母經濟負擔，去年選擇放棄攻讀博士機會，轉而進入台達電擔任「資料科學家」。

彭生專心研究半導體，也熱愛生活，經常登山，足跡遍及百岳、玉山，也利用假日到動物之家擔任志工，同學形容他不是會輕易放棄生命的人。未料進入業界1年多，彭生竟不幸離世，令清大師長、研究同仁及親友悲痛台灣失去一位半導體優秀人才。

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清大副校長簡禎富率研究室成員在清交小徑種下「台灣毛柿」，寓意「台灣沒事」。（照片取自簡禎富臉書）

清大副校長簡禎富率研究室成員種下「台灣毛柿」，祈願彭生能「魂歸梅竹、無罣無礙」。（照片取自簡禎富臉書）

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