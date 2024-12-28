在地飄香80年 老新竹人最愛小吃店之一新大同飲食店將熄燈老饕不捨

老新竹人最愛的小吃店之一新大同飲食店將熄燈，老饕嘆舊城區又少了間愛店。（取自臉書社群）

2024/12/28 14:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕位在新竹市舊城區大同路上的新大同飲食店，曾拿下第一屆必比登500碗小吃的名店，日治時期1944年創立，最早是從一台推車到開店面，已在地經營80年，過去曾一度停業一段時間又復業，是許多老新竹人最愛的小吃店及童年美味的味蕾記憶，但新大同飲食店近期貼出結束營業公告，讓新竹人感嘆舊城區越來越沒落，好吃的老店一家一家關，直嘆時代的眼淚抵不住寒風。

新大同飲食店是新竹人愛吃的小吃之一，近期看到店家貼出將結束營業的公告，直言「沒有明年見」，讓在地人大嘆不捨。

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新大同餐飲店沒有過多裝潢，但上午9點一開門就會迎來排隊人潮，每天只賣5個小時，供應的餐食品項很簡單，就是新竹在地的貢丸、米粉、麵、餛飩、肉骨、魯蛋的排列組合，乾的、湯的都有，最特別的小菜「摃丸筋」是新大同獨有的味道，也是在地人共同的記憶。

新大同飲食店1944年開賣，第一代推著餐車叫賣，到現在已傳承到第四代，中間曾一度停業多年，2019年復業時人潮不減，很多在地人都是「從小吃到老」。

不過新竹人發現，店家近日在店門貼出紅色公告，寫著「抗得住疫情、守得住食安、敵不過歲月，感謝各位支持，服務至1/24」，還強調「沒有明年見囉」。

貼文曝光後，許多新竹鄉親不捨留言「天啊！我從小吃到大」、「這間超級久的老店……怎麼會啦～吼」、「我的天啊 我最喜歡的麵店 以後吃不到了」、「爺爺愛吃的大同麵店要停業了」，老新竹人感嘆舊城區很多老店逐一收攤，令人不勝唏噓。

老新竹人最愛的小吃店之一新大同飲食店將熄燈，老饕嘆舊城區又少了間愛店，而每天一開始營業就出現大排長龍的人潮。（取自臉書社群）

老新竹人最愛的小吃店之一新大同飲食店將熄燈，老饕嘆舊城區又少了間愛店。（取自林志潔粉專）

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