竹市元旦升旗 拳擊女將陳念琴領唱國歌

迎接2025，新竹市府元旦升旗由奧運拳擊銅牌拳擊女王陳念琴領唱國歌。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/12/28 13:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕迎接2025年，新竹市府明年元旦上午7點30分在市府前廣場舉辦「鼓舞人新竹城曙光」元旦升旗典禮，邀市民迎接新竹市的第一道曙光。除有市民期待的早餐市集與精采表演，也邀請新竹之光拳擊女王陳念琴擔任升旗典禮國歌領唱人，與市民為2025年揭開序幕。

社會處表示，2025元旦升旗典禮從暖場表演到升旗典禮後的音樂饗宴，將有多樣化藝文表演，暖場演出由好玩的劇團結合新竹吉祥物皮卡，以戲劇方式與民眾做暖身；音樂饗宴集結青年徵曲團隊何芸娜&何芝蓉、神奇貓貓、新竹熱門青年樂團伯爵白，與太極門氣功養生學會；開場表演則安排舞工廠踢踏舞團表演，邀市民一起迎接新年的活力與晨光。

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社會處指出，升旗典禮活動後，也提供15攤早餐市集，市集種類來自新竹優秀店家與攤商，有中式經典到西式餐點，就連健康輕食沙拉與特色甜點都有，提供市民一起吃早餐、享藝文、迎曙光。

社會處補充，今年的元旦升旗也推出闖關集點與新竹味DIY活動，闖關活動會限量送出曙光小禮，完成3關還可抽HSINCHU大型抽抽樂，有機會獲得限量1500份的市集兌換券；新竹味DIY活動可體驗手作朝陽客家菜包（限量50人）、一元復始絹印紅包袋（限量100人）。

另元旦當天會場周邊將實施部分道路交通管制，包括中正路（中央路至世界街）、中山路（中正路至大同路），從114年1月1日5時到13時，道路雙向封閉。

迎接2025，新竹市府元旦升旗由奧運拳擊銅牌拳擊女王陳念琴領唱國歌，並有多樣豐富的早餐市集。（新竹市府提供）

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