單車族看過來！竹市明年起引進100台YouBike2.0E電輔車 新增10站點

單車族照過來！新竹市府宣佈明年將引進100台YouBike2.0E電輔車，並新增10站點，並將電輔車分佈到各站點。（記者洪美秀攝）

2024/12/28 12:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雖是竹苗地區最早啟用YouBike自行車運具的縣市，但一直未引進YouBike2.0E電輔車，在市議員及市民要求建議下，市府交通處宣佈明年起將有100台YouBike2.0E電輔車，且會新增10個站點，其中今年新增的250台新車也在昨天啟用，包括建華國中新站點也加入自行車低碳運具行列，提供學生及民眾更方便的交通運具。

交通處表示，建華國中站點設有30個停車柱，據統計，竹市YouBike使用率去年平均每月7萬人次使用，去年10月推出桃竹竹苗通勤定期票後，平均使用人次更突破17萬人次，今年8月更高達20萬人次，總計騎乘人數已突破1000萬人次使用，目前竹市共有1175輛公共自行車、103站點，並分布在各區（東區63站、北區25站、香山區16站）。

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經統計今年11月「新竹轉運站往返新竹高中」是熱門租借路線第1名及第3名，約有5500人次使用，顯見周邊使用需求量較大。而新竹高中站已設立42柱停車柱，提供新竹高中、培英國中及建華國中學生與教職員工使用，但常有民眾反映上下學通勤時間無車可借或無停車柱可還車，因此決定在建華國中的人行道閒置空間增設站點，設有30個停車柱，期紓緩鄰近竹中自行車的停車與借車需求。

交通處表示，去年10月推出桃竹竹苗通勤定期票後，新竹市民購買288元定期票，即可無限次搭乘新竹縣市公車及火車，也可以租借YouBike，因YouBike使用率大幅增加，常有民眾反映借不到車情形，市府今年下半年採購480輛YouBike，分批上線營運，今年優先投入250輛公共自行車，預計明年6月底再投入230輛，且新購100台電輔車，屆時竹市自行車總數可達1655輛，且會以交通節點、機關學校、觀光景點及住宅區等原則，新增10站點。

新竹市府宣佈明年將引進100台YouBike2.0E電輔車，並新增10站點，其中建華國中新站點也已啟用。（記者洪美秀攝）

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