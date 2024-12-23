竹市府發布2050淨零排放白皮書 2030減排30％、2040減排60％

竹市府發布2050淨零排放白皮書，展開淨零里程碑。 （記者蔡彰盛攝）

2024/12/23 15:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府今公布「新竹市2050淨零排放白皮書」，彰顯竹市落實氣候治理的決心與行動力，市府表示，竹市自2005年至2023年，溫室氣體排放量已減排十倍，提前達成2025國家減排目標，未來設定2030減排30%、2040減排60%的階段性目標。

行動計畫包括提升再生能源、推動節能設備、燃煤退場、綠色交通與源頭減量等，並與企業合作推動防風林保育、生態教育及公園認養等專案。市府也將持續追蹤淨零排放白皮書進度，落實綠色交通、建築法規等策略，結合科技與創新，攜手企業、市民與學術界，共創美麗永續的智慧竹市。

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永續發展及氣候變遷因應推動辦公室執行秘書林正光說明，要達成淨零目標，涉及的範疇非常廣泛，市府制定氣候相關策略，須考量能源、建築、交通、產業及民生等眾多面向，才能有效促進整個社會採取氣候行動。市府分析全市溫室氣體排放結構，做為各部門籌劃相應減量措施的基礎，同時依據人口、用電、歷史碳排、既有施政、國家政策等資料，設定2030年減量30%、2040年減量60%，以及2050年淨零排放等各階段目標，為減緩氣候變遷善盡心力，也確保市民擁有健康安心的家園。

環保局強調，為達成淨零目標，市府整合資源，訂定六大部門淨零行動計畫。在能源方面，將逐步提升再生能源裝置容量，目標2050年太陽光電裝置容量比今年增加3.6倍；工業則推動製程改善及燃料轉型，2030年成為「無煤之都」，讓溫室氣體減排與空污減量達最大共效；住商導入建築能效制度，2050年100%新建及公有建物達1級能效；運輸要推行運具電動化。

例如這個月上路營運的全電動先導公車，就是實現低碳友善運輸政策之一，2030年達成市區公車全面電動化目標；環境要落實源頭減量、零廢棄與循環經濟城市；農漁則強化森林管理及海草床復育等，增加自然碳匯。

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