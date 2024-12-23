高虹安出席新竹馬偕兒醫尾牙唱歌 議員曾資程酸：會不會心虛？

停職中的高虹安出席新竹市馬偕兒童醫院的尾牙活動唱歌，市議員曾資程酸高虹安唱歌時會不會心虛啊？（取自曾資程臉書）

2024/12/23 15:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕因貪污案被判刑7年4個月停職中的新竹市高虹安，近期出席竹市多場企業尾牙活動，並在新竹馬偕兒童醫院的尾牙活動上唱歌，新竹市議員曾資程批高虹安不知哪來的勇氣，新竹馬偕兒童醫院，選前選後被民眾黨上下糟蹋的一無是處，唱歌的時候會不會心虛啊？

曾資程說，高虹安在2022年選舉時用下三濫的手段搏版面蹭聲量，但事後證明指控並非事實，連一句道歉也沒有，民眾黨從上到下沒有人會覺得不好意思，還拿已經證實沒有違法的馬偕兒童醫院容積率，來轉移焦點，有立場沒有是非，支持度持續低迷，不是沒有原因。

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曾資程也幫市民回顧高虹安及民眾黨如何消費新竹馬偕兒童醫院的，包括民眾黨立院黨團主任陳智菡稱新竹馬偕兒童醫院容積率暴增質疑圖利。但遭新竹馬偕醫院院長翁順隆打臉兒童醫院的容積率圖利的是市民及孩子，而且土地及建物都是市政府的，是要圖利什麼？

他說，新竹市立馬偕兒童醫院在柯文哲因京華城容積率爆增涉圖利罪時，當時陳智菡以及市議員李國璋聲稱，新竹市政府讓馬偕兒醫的容積率從250%增到450%，有圖利之嫌引發各界批評。

但包括台灣最高行政法院判定馬偕兒童醫院容積率無違誤，就連新竹地檢署也發表聲明，檢察官認定無違法全案已簽結，並將偵查結果通知告發人李國璋議員，並非如李國璋所言，告發後檢方毫無動作。

甚至新竹馬偕醫院院長翁順隆首度打破沈默回應容積率，籲醫院不管政治。新竹馬偕醫院院長翁順隆對兒童醫院容積率的質疑，也表示「尊重判決、不予置評」。接著翁順隆私下與媒體聊天時強調，兒童醫院根本不是賺錢的醫院，這是救人命的醫院，要圖利也是圖利市民和兒童。且馬偕兒童醫院是BOT案，最後土地及建物仍要歸還新竹市政府所有。

曾資程也批高虹安在馬偕兒童醫院唱歌時，應該先向市民及醫院道歉。

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