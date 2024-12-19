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    竹市光華國中 i 木育課程 學生攀樹學習生命對等

    樹木教會孩子的事-新竹市光華國中今年推出i木育課程，學生攀上樹學習生命對等與友善環境，學生爬上後在老樹的支撐下看見不同視野的校園。（記者洪美秀攝）

    樹木教會孩子的事-新竹市光華國中今年推出i木育課程，學生攀上樹學習生命對等與友善環境，學生爬上後在老樹的支撐下看見不同視野的校園。（記者洪美秀攝）

    2024/12/19 19:52

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光華國中推動「光華i木育課程」，今天課程發表，校長林茂成說，20年前在光武國中推法拉第單車課程，如今在光華國中，發現校內不少老樹，這些老樹每天看著學生奔跑在操場及運動場，卻很少有機會與學生親近，只有在冬天落葉及颱風天樹倒才被看見，因此發想推出i木育課程，透過國產課桌椅及攀樹探索單元，讓孩子爬上樹，看看不同視野的校園，並學習尊重樹木與環境，透過生命教會生命模式，引發學生對環境的理解與認同。

    林茂成說，籌備及推動這項課程花1年時間，學校透過跨領域資源，找到農業部林業署新竹分署協助，也透過攀樹教練帶領，讓孩子安全爬上樹梢，有的在樹上倒立看見不一樣的校園，更了解如何照顧老樹，學生進而了解，原來不是只有在颱風天及冬天掃落葉時才會看到這些樹木，這些樹木數十年來守護在校園，等著被看到被觸摸。

    這項i木育課程每週四下午，會在學校自主學習課程中進行，七年級21班約600個孩子都會上此課程，學校也透過跨域NGO斯創教育團隊、攀樹業師的合作，協同農業部林業署、國家教育研究院、線上親師生協作平台及市府教育處，完成這項課程，包括室內課三節、室外體驗三節，體現生命教育、品德教育、融合教育、環境教育、社會情緒教育。

    攀上樹的孩子除看見不同的校園視野，也發現原來老樹好強健，摸著樹幹攀上樹，才知道不同樹幹的紋理，更有的倒吊著看校園，看到不同角度的世界，有的不敢攀樹，但在同學鼓勵下，勇敢爬上樹，克服心理的恐懼與擔憂，都覺得攀樹很神奇。

    樹木教會孩子的事-新竹市光華國中今年推出i木育課程，學生攀上樹學習生命對等與友善環境，學生爬上後在老樹的支撐下看見不同視野的校園。（記者洪美秀攝）

    樹木教會孩子的事-新竹市光華國中今年推出i木育課程，學生攀上樹學習生命對等與友善環境，學生爬上後在老樹的支撐下看見不同視野的校園。（記者洪美秀攝）

    樹木教會孩子的事-新竹市光華國中今年推出i木育課程，學生攀上樹學習生命對等與友善環境，有的學生害怕，底下的同學則會幫忙，給予勇氣，達到互助學習目的。（記者洪美秀攝）

    樹木教會孩子的事-新竹市光華國中今年推出i木育課程，學生攀上樹學習生命對等與友善環境，有的學生害怕，底下的同學則會幫忙，給予勇氣，達到互助學習目的。（記者洪美秀攝）

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