竹市星河聖誕市集與《小王子》合作辦趴 市民酸花納稅錢幫國外品牌代言

新竹市府在護城河舉辦星河聖誕趴並與經典繪本《小王子》合作辦趴，市民酸是花人民納稅錢幫國外品牌代言，無法提升城市形象。（記者洪美秀攝）

2024/12/13 17:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天起到年底在護城河舉辦星河聖誕趴，並與經典繪本《小王子》合作，有12星座及銀河等打卡景點，有市民酸市府整年都在幫國際IP（品牌形象）做代言與行銷，從泡泡龍到天竺鼠及海綿寶寶再到小王子，都是國外的人物，這些卡通人物與新竹市的關聯不大，是拿市民納稅錢幫國外做行銷，毫無城市特色。

市議員鄭美娟表示，市府花錢買國際IP辦活動，是民眾黨在新竹執政的其中一種「簡單粗暴應付市民」的方式，花錢購買知名國際IP、不須承擔品牌風險，只要渡過一次性活動考驗就可交差，相當不負責任，突顯民眾黨帶領的市府，沒有實力。

請繼續往下閱讀...

她認為，市府應重點利用專屬城市的形象IP，讓行銷活動能吸引外界注意，又能深植在地特色，提升市民認同感和城市品牌長期價值。就連市府6月推出「皮卡、風寶、種子小夥伴」等吉祥物都不推廣認同，實在很可笑。

市議員林彥甫說，市府花上千萬買國際IP授權，卻頻繁更換且未有效利用，明年度還要再編1700萬預算，是浪費納稅錢，把國際IP當免洗筷，讓人搞不清新竹的城市形象或觀光特色。

林彥甫舉例，市府今年辦兒藝節買泡泡龍IP，辦萬聖節又買天竺鼠車車，青草湖歡樂派對買海綿寶寶派大星，如今又花錢在護城河買小王子IP，花錢不手軟，卻無觀光效益。

對此，城銷處表示，過去有不少商場與國際IP合作，都帶來認同感，市府與國際IP結合，未來會做更多的行銷活動，像有縣市辦寶可夢路跑，都是成功經驗，市府會借鏡國際IP進行城市行銷。

市府今天起在東門護城河畔舉辦星河聖誕趴，並與經典繪本《小王子》合作，以星光璀璨的「銀河」為主題，有浪漫的聖誕打卡地點和歐風市集，且設置《小王子》中的12星座打卡點，另24日平安夜當晚，市府也會舉辦聖誕晚會，邀市民共享溫馨平安夜。

新竹市府在護城河舉辦星河聖誕趴並與經典繪本《小王子》合作辦趴，市民酸是花人民納稅錢幫國外品牌代言。（記者洪美秀攝）

新竹市府在護城河舉辦星河聖誕趴並與經典繪本《小王子》合作辦趴，且還封路辦市集，市民酸花人民納稅錢幫國外品牌代言又擾民。（記者洪美秀攝）

新竹市府在護城河舉辦星河聖誕趴並與經典繪本《小王子》合作辦趴。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法