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    鄭捷殺死4人槍決 新竹奪8命免死…林智群曝：重點在「行為數」

    新竹某輪胎行小兒子陳彥翔與父母起口角，竟放火導致8名家人命喪火窟。（資料照）

    新竹某輪胎行小兒子陳彥翔與父母起口角，竟放火導致8名家人命喪火窟。（資料照）

    2024/12/12 20:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2022年新竹某輪胎行的小兒子陳彥翔，在自家縱火致8名親友死亡，日前二審撤銷死刑改判無期徒刑，讓不少網友諷刺若依現今的「死刑門檻」，鄭捷恐怕還活著。對此，律師林智群說明，本案的重點在於「行為數」。

    陳彥翔2022年因與家人爆發爭執，憤而縱火燒毀自家，導致8名親友命喪火窟。然而，二審日前撤銷原死刑判決，改處陳彥翔無期徒刑，也成為死刑釋憲後首件改判無期徒刑的案件。因此，就有網友提起北捷4死24傷的鄭捷無差別殺人案，還直呼，「按現在死刑門檻，鄭捷應該還活著？」

    林智群在臉書表示，有人諷刺陳男縱火死掉8人，二審竟然改判無期徒刑，鄭捷才殺4個就死刑，鄭捷太冤了。但林智群就解釋，其實兩個情況不太一樣，重點在於「行為數」。

    林智群說明，「陳男縱火，是一個行為，一個放火行為；鄭捷殺人，是四個殺人行為，殺了4個人。」林智群提到，刑法是看行為數來判決，一個犯罪行為，就是一個或數個罪，最後從一個最重的刑度；四個犯罪行為，就是四個罪、四個刑度，最後再合併處罰（數罪併罰）。

    最後，林智群再進一步舉例，若高速公路大車禍，導致塞車有一堆車子在排隊，此時若後面的大貨車直接撞上，讓前面6台車受損、6人死亡，這還是一個犯罪行為。

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