竹市明年度編出國考察費用爆增 78％ 民代批邱臣遠拿公帑爽玩

新竹市府明年度編列出國考察費用爆增 78%，市議會民進黨團及時力黨團都批市府是拿公帑出國爽玩。圖為議會開議情形。（記者洪美秀攝）

2024/10/11 20:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府114年總預算案已送市議會，民進黨團與時力黨團指出，市府明年度編列出國考察費用爆增 78%，代理市長邱臣遠代理市政2個月就出國3次，如此頻繁已被市民罵翻，沒想到明年出國預算又編到580萬之多，批根本是花公帑出國爽玩。

市府民政處表示，今年度原編前往韓國及新加坡市政考察，但因增加越南及日本城市交流，因此明年度編列到新加坡市政考察，且結合竹市青年前往考察。相關市府出國預算，依法令先行編列，考察選定地點為對竹市城市發展、落實施政理念及市府政策有足資借鏡的城市。

林彥甫說，近期審視新竹市114年度總預算，發現明年度編列出國考察費用高達580萬元，跟今年度的326萬相比，增加254萬，增幅高達78%。比對前市府編列的110-112 年度考察費用也只有 290~318萬不等，580萬確實偏高，且對市政無益，籲市府應專心市政。

曾資程說，市府是人在公門好旅行，高虹安半年出國3次，邱臣遠代理才2個月就出國3次，高虹安因涉貪助理費一審被判7年4月，高虹安核心幕僚田政弘也因棒球場檢測案涉嫌洩密以5萬元交保，市府籠罩在低迷氛圍，市府本應惕勵自省戮力從公，卻不思振作挽回市政低迷頹勢，反編經費出國旅遊玩盡興，讓人對竹市發展憂心。

劉康彥說，只要能具體改善市政，例如交通壅塞、教育資源分配不均、水與垃圾環境問題、低窪地區（如南寮）排水問題，市府要前往國外考察取經或進行城市外交，他樂觀其成，但前提是市府有責任向議會說明考察內容。

楊玲宜奉勸邱臣遠懸崖勒馬，收起玩心，專心於市政工作，別錯亂自己的市長角色。要推動城市外交，先把城市門面與基礎建設顧好，否則被新竹人唾棄加速罷免，是遲早的事。

劉彥伶說，市府應說清楚為什麼要編列這麼高的出國費用，是為一己之私？還是只想延續高虹安「玩好玩滿」風格？

劉崇顯表示，高虹安上任後在荒廢市政工作，導致滿意度連2年低迷墊底，邱臣遠同樣怠忽職守出國遊玩，不思進取的行為為人詬病，籲市府審慎運用市民納稅錢，將預算用在實質市政建設。

新竹市府明年度編列出國考察費用爆增 78%，市議會民進黨團及時力黨團都批市府是拿公帑出國爽玩，代理市長邱臣遠代理不到2個月就出國3次，如今出國經費又暴增，根本無心市政。（記者洪美秀攝）

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