香山大四生疑虐貓棄屍 竹市府：已坦承不當方式餵藥造成傷害

新竹市香山區傳出有大四張姓學生疑虐貓棄屍？市府強調會追查死因並送辦。（照片取自市議員劉崇顯臉書）

2024/10/08 12:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市香山區驚傳大四學生疑虐貓棄屍？新竹縣流浪動物珍愛協會獲報在香山某社區出租套房外道路有一隻三花貓橫在路上奄奄一息，經追查是張姓大學生所棄，由於三花貓脖子還被纏繞著襪子，讓動保團體懷疑有虐貓行為，已通報新竹市府動保所前往了解查明。

新竹市動物保護及防疫所表示，今年10月6日民眾通報，在香山區發生疑似虐貓致死案件，動保所於第一時間派動物救援人員到場，並將貓咪遺體接收冰存，警方也主動調閱監視器，7日動保所與警方會同屋主及動保團體志工到現場調查搜證，並約談嫌疑人。嫌疑人已坦承因以不當方式餵藥而造成貓咪傷害，後續動保所會將貓咪遺體送動物法醫解剖以鑑定死因，全案將移送地檢署偵辦或行政處分。

市議員劉崇顯今天也在臉書發文提到，這起疑虐貓事件讓人揪心與難過，經與動保所了解相關案情後，嫌疑人已落網，呼籲市府勿枉勿縱，若有虐貓情事應嚴懲重罰，不能讓具虐待動物潛在風險的人有僥倖的心態。

竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，張姓大學生近日接續在浪貓中途之家認養3隻貓咪，包括小虎斑及三花貓和黑貓，沒想到竟發生三花貓疑被虐及棄屍情形，讓協會志工相當擔憂，除已先將黑貓帶走，小虎斑貓也由動保所先帶離張男租屋處。

動保所也在張姓大學生屋內還有一隻7日從民間單位新收養的虎斑幼貓，也由動保所帶回動物收容所安置照護，目前狀況尚正常。依動保法第6條規定：任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。

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