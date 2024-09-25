台灣政局觀察 小笠原：賴清德肅貪穩定政局、柯文哲仍有10％死忠支持者

日本政治學者小笠原欣幸發表對台灣政壇觀察，賴清德肅貪穩定政局，柯文哲仍有10%死忠支持者。（記者洪美秀攝）

2024/09/25 15:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕日本學者小笠原欣幸對台灣政治觀察及分析超過20年，今年獲頒清華大學榮譽講座教授，並在清大開2門課，今天他在清大演講及接受媒體訪問時提到，賴清德政府上任4個月，雖受制於藍白合在國會上的製肘，但他認為總統賴清德與行政院長卓榮泰的合作默契很好，且透過肅貪來穩定政局是有幫助的。

媒體聯訪時提問如何看民眾黨主席柯文哲官司危機，小笠原欣幸表示，柯文哲還有10%的死忠支持者，所以還是能維持個人的政治聲量。小笠原欣幸指出，今年1月選舉以後，民眾黨的支持度逐漸下降，「這是很明顯的，看民調大家知道」，柯文哲（京華城案）爆發後，如果要形容，就好像是雪上加霜，但他認為柯文哲還有大概10%左右的死忠支持者，還是能維持其政治聲量，且民眾黨還是擁有8席立法委員，這個是未來4年不會消滅的，所以民眾黨還是會繼續運作，要觀察到年底或明年，柯文哲官司方面會發生什麼變化。

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小笠原欣幸也表示，民眾黨跟柯文哲分析的時候要分開看，他在接受日本媒體採訪時提到柯文哲對於兩個大黨挑戰的機會是已經結束了，這個意思不是柯文哲或民眾黨消滅，民眾黨也會繼續運作，但能不能動搖2個大黨是未知。

小笠原欣幸說，尤其是去年後半年和今年1月初出現的情況是，好像柯文哲差一點成功改變2個政黨體系，所以1月選舉結束後，他也發表自己的分析，說柯文哲成功打開走向台灣3個政黨體系的路，但打開站在門口，他沒有說柯文哲有成功進入，不過現在觀察「後來好像是後退的」。

日本政治學者小笠原欣幸台灣政壇觀察：賴清德肅貪穩定政局，柯文哲仍有10%死忠支持者。（記者洪美秀攝）

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