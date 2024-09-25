竹市萬聖節「NOW GO搞怪趴」 PUI PUI天竺鼠車車前進州廳

新竹市202年萬聖節以「NOW GO搞怪趴」為主題，並有PUI PUI天竺鼠車車前進新竹州廳與大小朋友同樂。（新竹市府提供）

2024/09/25 14:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天表示，2024萬聖節活動主題是「NOW GO搞怪趴」，萬聖節系列活動10月18日起展開。今年萬聖節將與知名IP「PUI PUI 天竺鼠車車」合作，其中萬聖大遊行10月26日晚上7點在市府前廣場登場，邀大小朋友來變裝，一起來搞怪。

市府表示，今年邀請人氣IP「PUI PUI 天竺鼠車車」合作，10月18日起到10月31日連續14天，將有系列活動，包含州廳大冒險、萬聖大遊行、萬聖風市集、限定扭蛋等亮點，歡迎親子一同「搞怪」，今年將延續打卡裝置及限量扭蛋活動，也邀請周圍店家參與遊行討糖活動，讓大小朋友享受「不給糖就搗蛋」的歡樂氣氛。

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文化局表示，萬聖節系列活動中第一場活動是州廳大冒險，10月18日起至10月31日止，在市府一樓及幸福廣場將設置天竺鼠車車大型充氣偶及趣味打卡裝置，每日更規劃「限定扭蛋」活動，在市府大廳發放限量扭蛋，歡迎民眾前來拍照打卡、轉扭蛋。

而萬聖大遊行10月26日19時登場，邀請大小朋友變身成各種可愛、怪奇或帥氣的角色，一起參加扮裝討糖遊行；今年遊行路線從府前廣場集合出發，繞行東門圓環、護城河，沿途有合作店家讓民眾討糖，還有精采的小丑、舞蹈等表演一起遊行。10月26日16時至21時，在竹市228紀念公園也有萬聖風市集，匯聚各路美食、手作小物與體驗攤位，可洽文化局官網或03-533-7980。

新竹市202年萬聖節以「NOW GO搞怪趴」為主，並有PUI PUI天竺鼠車車前進新竹州廳與大小朋友同樂。（新竹市府提供）

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