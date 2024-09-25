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力邀小笠原欣幸清大開課 推手姚人多透露「一杯咖啡」小故事

日本學者小笠原欣幸（右）來台開課，其中幕後重要推手是清大人社系主任姚人多（左），姚人多今天也透露「一杯咖啡」的小故事。（記者洪美秀攝）

日本學者小笠原欣幸（右）來台開課，其中幕後重要推手是清大人社系主任姚人多（左），姚人多今天也透露「一杯咖啡」的小故事。（記者洪美秀攝）

2024/09/25 14:06

〔記者洪美秀／新竹報導〕日本學者小笠原欣幸獲邀到清華大學擔任榮譽講座教授，並在清大開設2門有關台灣政治與選舉觀察的課，小笠原欣幸會答應退休後來台開課，清大人社院系主任姚人多透露關鍵在於「一杯咖啡」。

姚人多是前總統蔡英文昔日文膽，也曾在蔡英文任內擔任過海基會秘書長，對兩岸關係多有研究。姚人多說，自己曾是小笠原欣幸的受訪者，兩人有交情，去年8月他到日本時得知小笠原欣幸剛好退休，兩人相約在銀座的一間咖啡廳，並在喝咖啡時向小笠原邀請來清大授課的訊息，很開心能促成此事。

姚人多去年接任清大人社院系主任，如願邀請到小笠原欣幸擔任清大榮譽講座教授，為期1年，從這個學期開始，小笠原欣幸在清大授課，每周一上、下午開設「台灣政治與選舉」與「台灣選舉研究一」2門課，共4小時，教授台灣選舉研究、比較政治學相關。

對於姚人多的邀請，小笠原欣幸今天也說，姚人多是蔡英文的核心幕僚，他當然是要拜訪，也因為這樣，兩人也建立友好的互動及友誼。

姚人多認為，小笠原欣幸能利用此次機會到台灣長住一段時間，對台灣選舉研究也很正面，清大是很好的大學，同時能夠撐起小笠原欣幸的學術地位，這是兩全其美的事，替他與清大高興。

「小笠原欣幸會成功不是沒有理由。」姚人多也提到，小笠原對於台灣局勢、台灣政局的分析能夠成功，來自對於所有陣營都很努力地不斷拜會、拜訪，並非僅只在單一陣營，且會從所有陣營受訪者意見綜合分析，整理出台灣的大局勢，令人佩服。

小笠原欣幸今天也回想去年8月姚人多來東京當面邀約的情境，「他問我願不願意來清華大學教書，我非常驚訝，因為我沒想過有一天來台灣教書」，小笠原說，自己要考慮的事情非常多，雖然過去30年入境台灣150次，也有過中文演講，但從沒在台灣的大學教書過，經過1個月的考慮才答應此次來台開課，未來他會在台灣新竹住1年，希望有機會能多了解新竹縣市地方政治。

姚人多也提出對台灣目前政治現況的觀察。姚人多說，民眾黨8席立委想要主導台灣的改革，但目前的在野黨仍陷入迷網中，而賴清德因國會未過半，且其個人作風不會走和解及妥協路線，因此未來的兩岸路線，他認為過去8年蔡英文與習近平的關係已是對立關係，賴清德的立場屬偏獨，雖賴清德強調維持現狀及走蔡英文路線，但他認為兩岸關係恐持續對立是避免不了的局勢。

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