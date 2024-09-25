「選舉之神」小笠原欣幸獲頒清大榮譽講座教授 9月起開課

日本學者小笠原欣幸多次神準分析台灣選舉，被封為「選舉之神」，今天獲頒清華大學榮譽講座教授。（記者洪美秀攝）

2024/09/25 12:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學今天頒發榮譽講座教授給有「選舉之神」封號的日本學者小笠原欣幸，且9月起已在清大開設兩門課，小笠原欣幸很開心成為「清華人」，除希望能與台灣師生互動，也希望長住實地觀察台灣與新竹的地方政治，到清大住滿1個月，他認為會是難得機會與經驗。

小笠原研究台灣政治逾30年，曾多次神準預測台灣大選結果，被譽為「選舉之神」。小笠原今年在清華大學人社院學士班主任姚人多的邀請下來清華授課，從這學期9月開始開授兩門課「台灣政治與選舉」與「台灣選舉研究一」2門課，吸引不少學生選課。

校長高為元今天親自頒發小笠原榮譽講座教授，高為元說，台灣民主化這條路很長，流汗、流淚也流了血，小笠原欣幸對台灣的選舉研究彷彿拿了一面鏡子，幫助台灣了解走過的路，現況與未來可能性，這次來台任教是非常好互相的學習機會。

人社院院長李卓穎說，很幸運能邀請小笠原欣幸退休後來清大任教，學生修課人數爆滿，最大教室還容不下，並提及政治學是人社院想拓展的領域。他也提及小笠原任教對學生來說有3大重要意義，第一是學習小笠原的嚴謹工作紀律，且小笠原選舉研究時認真讀報、堅守保密，獲得與受訪者的信任，確保選舉研究可信中立的；第二是小笠原說自己是外國人，研究台灣選舉可不陷入標籤壁壘，他更讚許小笠原認真學習中文，是貼近社會觀察脈絡學者。

小笠原欣幸全程以華語演講，並說「能在這裡非常歡喜」，他雖沒有在台灣教書過，也沒想過有機會來台任教，但考慮1個月後，認為任教能有樂觀前景，可跟清大老師學生互動，還能住在台灣實地觀察台灣政治，也能進一步了解新竹縣市的地方政治，所以答應了邀約。

小笠原欣幸並稱，他已是「清華人」，尤其很多學生認真上課，且耐心聽他不太流利的中文，更認為可以對台灣政治多元觀點。

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