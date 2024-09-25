柯文哲涉貪 小笠原欣幸預言「還我清白」將成未來復出政治口號

日本政治學者小笠原欣幸今天在清華大學演講。（記者洪美秀攝）

2024/09/25 12:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕日本學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸今天在清大開講，針對民眾黨主席柯文哲涉貪及圖利案預言「年底前很可能起訴」，但他也以日本過去幾個被判刑的國會議員為例，研判柯文哲之後再復出的競選口號會是「還我清白」及操作「政治迫害」，只要選民買帳就有機會再次當選、連任；他分析，目前民眾黨在國會的8個席次沒有發揮選民期待中的「關鍵少數」想像，柯文哲或民眾黨民調下降是民眾黨需要深思考慮的困境。

小笠原欣幸今與清大人社院學士班主任姚人多暢談台灣政治未來發展。小笠原欣幸先談今年總統大選，賴清德上任至今已4個月，但賴清德的民調還是保持滿穩定的，與過去3任總統不太一樣，陳水扁、馬英九、蔡英文都是就職時是高峰，過了2、3個月民調就開始掉，但賴清德民調則是差不多維持就任時的民調狀況。

他分析，這是因為1月選舉時民進黨喪失國會多數席次，2月之後新的在野黨聯合對抗執政黨的局面出現，其中4年前投給蔡英文的選民中，就有3成左右的選民投給柯文哲，民進黨的支持票轉到柯文哲、民眾黨那邊去，但後來選民卻發現，國會的情況不是選民他們預期想的那樣，後來因此發生青鳥「飛出來」，引起中間選民的危機感，當中間選民被問到支不支持賴總統時自然回答支持。

小笠原欣幸也發現，柯文哲捲入金錢爭議，民眾黨定調是政治迫害，台灣內部政治對抗的情勢升高，他認為1月的選舉是台灣選民發揮機會平衡台灣權力，一方面是認為民進黨執政8年，也會繼續再執政4年，但同時選民又希望在野黨在立法院能平衡台灣政治權力，結果是民眾黨拿到8席「關鍵少數」，但後來的情況卻不如選民預期的那麼好。

他以日本政治學者圈的角度來看「關鍵少數」，認為日本的政治學者對「關鍵少數」的看法都差不多，如何善用關鍵少數的手段，大概就是先讓兩個主要政黨在國會對立，最好是陷入僵局，當僵局繼續時便會引起選民開始焦慮，因為選民不知道這樣的僵局是一星期兩星期還是一個月。

如果當國會僵局無法動，如果當下柯文哲帶著8位民眾黨立委進場、解決僵局，那第三勢力就會吸引選民的好評，選民就會覺得投給民眾黨就對了，這是想像中的關鍵少數，但台灣的情況卻不是這樣，而是出現藍白合，民眾黨與國民黨聯合跟執政黨對抗。他直言從海外學者的觀點來看，看不到台灣的第三勢力在哪裡、在做什麼。

小笠原欣幸認為，從1月選舉後民眾黨就發現支持率在逐漸下降，這是民眾黨或是台灣的第三勢力要去考慮的事情。如今台灣選民可能已忘記7月前發生了什麼事情，都在關注柯文哲捲入的爭議，不過他認為接下來如何還很難判斷，但大家關注的都是柯文哲的官司，因此他認為從媒體報導上來看，柯文哲年底前很有可能起訴，明年會發展如何還要再觀察。

他以日本為例，日本政界出過幾例國會議員，甚至是當過部長級的國會議員，被捲入金錢爭議，甚至被判刑，但他們在自己的選區爭取連任時，競選口號就是「還我清白」，這樣的口號有些時候是有效的，因此他認為或許未來「還我清白」會成為柯文哲的政治口號。

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