愛不到就要毀掉她，恐怖男跟騷4年被逮判刑沒在怕。（情境照）

2024/09/25 08:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕宜蘭林姓男子迷戀新竹女子小美（化名），在表白遭拒後，開始長達4年的跟蹤騷擾，即便遭判刑仍然持續犯行，甚至上網、到小美鄰居家放海報「只會靠自己肉體賺錢的垃圾酒店妹」、「一定讓你的鄰居知道你是妓女」，新竹地院再依恐嚇等罪判刑。

法官調查，在押的宜蘭縣林男109 年5 月間向小美告白遭拒而心生不滿，且因於109 年6、7 月間對小美恐嚇及妨害名譽等犯行，經判處罪刑確定，但林男仍不知悔改，自111 年7 月至今年2 月間，接續LINE傳送「你臺中住處的左鄰右舍都知道你在新竹陪酒了」、「整天靠自己肉體賺錢妓女」、「只會靠自己肉體賺錢的垃圾酒店妹」、「一定讓你的鄰居知道你是妓女」、「讓從小看你長大的鄰居知道你怎麼賺錢，讓他們知道原來只是一位妓女而已，我絕對讓你成為你們社區的笑柄，明年農曆新年的前一個禮拜，我還會提醒你的鄰居一遍，我絕對讓你爸媽在鄰居面前抬不起頭，讓你弟也看不起你這個姐姐」、「放心啦，我會找出你弟弟，也讓他知道你在酒店陪酒」，又傳送「在新竹陪酒，當妓女，給客人玩」、「可以親、摸奶、脫衣服」、「只是個靠身體賺錢的+9妹」等給小美親友。

林男於111 年10月22日假冒小美臉書帳號，在不特定多數人得共見共聞的臉書社團「單親/離婚/單身交友聯誼社」上，張貼小美照片、電話、LINE ID ，以及「想要約一夜情」等不實文字貼文，以此方式公布小美個人資料並誹謗其名譽，足生損害其人格及社會評價。

去年4 月13日林男到小美住處發送有小美照片及「在新竹當酒店妹。可以摸奶、親、可以脫衣服。靠被客人玩賺錢」等傳單至鄰居信箱中。

法官審酌林男僅因告白遭拒，不知以理性方式處理，卻長期不斷騷擾、恐嚇及誹謗被害人 ，更非法利用被害人個人資料，對其日常生活及社會活動造成干擾，並使其心理上承受極大壓力，其犯罪動機、犯罪行為次數、態樣、情節、延續時間及所造成危害情形等，均較前次恐嚇、誹謗案件更為嚴重，審理時聲稱與小美間並無任何仇恨、只是想要讓她丟臉而已。

最後法官依恐嚇危害安全罪判刑8月、個人資料保護法非法利用個人資料罪共3罪各處有期徒刑4月，又犯散布文字誹謗罪判刑4月。

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