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竹市關埔空橋已動土卻無動靜 曾資程：高虹安停職、空橋也停擺

新竹市慈雲路關埔空橋7月已辦開工典禮，但2個多月過去卻毫無動靜，市議員曾資程酸可能因高虹安停職，空橋也跟著停擺了。（記者洪美秀攝）

新竹市慈雲路關埔空橋7月已辦開工典禮，但2個多月過去卻毫無動靜，市議員曾資程酸可能因高虹安停職，空橋也跟著停擺了。（記者洪美秀攝）

2024/09/23 23:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路連接埔頂三路的關埔空橋在流標多次後，好不容易在6月決標，還未因貪污案被判刑停職的市長高虹安7月15日大張旗鼓辦動土典禮，原本在地居民在望穿秋水後以為關埔慈雲空橋終於可以動工了，但2個多月過去，空橋工程卻靜悄悄毫無動靜，民進黨市議員曾資程則酸高虹安因貪污案被停職，結果連空橋工程也停擺了。

住在慈雲路關埔地區居民從2022年市長選舉前就吵著要蓋慈雲路連接埔頂三路的空橋，當時林智堅市府也順應民意，編列相關空橋預算經費，而高虹安代表民眾黨參選市長，曾提出2025年關埔12座空橋全區完工的承諾，高也因此當選市長，但關埔空橋卻歷經多次流標，一直拖延到今年6月底才順利決標，但至今關埔空橋工程卻只聞樓梯響，不見有任何工程進度，讓居民擔憂及關注，到底市府要蓋的關埔慈雲空橋何時才會進場施工？

市議員曾資程說，原本市府預計8月開工，如今9月就快結束了，仍看不到有動工的跡象，到底市府團隊在忙什麼？有沒有專責單位在跟催進度？還是高虹安市長停職了，慈雲路空橋工程也跟著停擺？

曾資程說，面對居民的關心與詢問，他也向市府工務處了解情況，結果得到的訊息竟是目前還在交通處審查交通維持計畫，但通過後還要送道安會報審議，審議通過後才可能進場施工，且期程預計10月中旬，但他也質疑，以市府團隊目前的運作模式，民眾對10月能否進場施工，已抱持高度懷疑，他也呼籲市府團隊加加油，承諾的事情不要一再的跳票。

對關埔空橋到底何時進場施做，經記者詢問一整天，市府至今仍未回應。

新竹市慈雲路關埔空橋7月已辦開工典禮，但2個多月過去卻毫無動靜，市議員曾資程酸可能因高虹安停職，空橋也跟著停擺了。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市慈雲路關埔空橋7月已辦開工典禮，但2個多月過去卻毫無動靜，市議員曾資程酸可能因高虹安停職，空橋也跟著停擺了。（資料照，記者洪美秀攝）

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