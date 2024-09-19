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車停停車格被拖吊？ 行政執行署與竹市稅務局聯手追查車輛行蹤查封

行政執行署與竹市稅務局聯手追查車輛行蹤查封。（執行署提供）

行政執行署與竹市稅務局聯手追查車輛行蹤查封。（執行署提供）

2024/09/19 09:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為提升違章車輛追查效率，新竹市稅務局導入科技執法，利用固定式車牌自動辨識系統、路邊停車格、智慧停車柱及警察機關查獲通報等多元方式勾稽查核後，通報行政執行署新竹分署至現場查封，呼籲市民不想荷包大失血，車牌經吊銷不上路，並按時繳納使用牌照稅。另外車輛報廢環保回收後，要向監理機關辦理報廢，繳回號牌，不得將廢棄車輛號牌懸掛於他車使用，以免查獲受罰。

蔡姓義務人因99到104年度汽車使用牌照稅及其罰鍰逾期未繳，共計12萬餘元，案件經新竹市稅務局檢附行政執行憑證，今年間再次移送新竹分署執行。新竹分署收案後查調義務人財產狀況，發現其名下僅有一台汽車及一台機車。車輛行蹤掌握不易，此時接獲新竹市稅務局陳報，經由路邊停車格通報機制，查獲義務人名下車輛正停在新竹市某處停車格，執行人員旋即由移送機關人員導往至該址查封。

然至現場後聯繫不上義務人，遂在多次與義務人連繫未果下，經稅務局請求，執行人員先進行車輛查封程序後，將該車拖至拖吊場。當日中午，執行人員接獲義務人來電，聲稱這些費用都是之前的車子欠的，該車已轉賣給第三人，他也承諾不會將車子開上路，沒想到未遵守承諾，才會造成這些違章罰鍰。

經執行人員解釋相關法律規定後，義務人亦知曉未至監理機關辦理車輛過戶登記前，仍有繳納該車使用牌照稅及相關裁處罰鍰責任。與義務人協商後，其同意先行繳納4萬元，餘款辦理分期，查封車輛先交由義務人自行保管使用。

使用牌照稅法第15條及第23條規定「已領使用牌照之交通工具所有權轉讓時，應依照規定向交通管理機關辦理，……，不依規定辦理過戶登記且未依規定補繳稅款者，視為移用使用牌照。」、「交通工具使用牌照有轉賣、移用者，處以應納稅額二倍之罰鍰。但最高不得超過新臺幣十五萬元。

此外，義務人依經濟狀況、天災、事變等致受重大財產損失無法一次完納公法上金錢給付義務者，得檢具相關證明資料向執行分署辦理分期繳納事宜，只要依約定按期分繳，不用擔心查封物品被執行。

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